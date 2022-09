iPhone 14 Pro : voici la taille des photos ProRAW de 48 mégapixels

L’une des principales nouveautés de l’iPhone 14 et 14 Pro Max est son nouvelle caméra principale de 48 mégapixels. Cela permet, entre autres, de capturer des images avec une résolution jusqu’à quatre fois supérieure à celle du précédent capteur de 12 mégapixels. Ce nouveau capteur présente toutefois un petit inconvénient : les photographies prises à pleine résolution occupent jusqu’à trois fois plus d’espace dans la mémoire interne que les photos prises à 12 mégapixels.

Du moins, c’est ce qu’il nous assure MacRumors après avoir testé le code de la dernière bêta d’iOS 16, qui est aussi la version candidate à la sortie officielle le 12 septembre. Selon le portail, les images ont été capturées en ProRAW, une fonction dans laquelle il n’est possible de capturer qu’à 48 mégapixels, pèsent environ 75 Mo. Les utilisateurs qui souhaitent capturer plus de détails devraient donc envisager la version de stockage pour éviter de manquer d’espace. L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, rappelons-le, sont disponibles dans des variantes de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, ainsi que dans une capacité de stockage de 1 To.

En tout cas, il est possible de prendre des photos avec une résolution plus faible – plus précisément, 12 mégapixels en n’activant tout simplement pas le mode ProRAW de l’appareil photo. Pour ce faire, comme Apple l’a expliqué lors de l’événement, le capteur à quatre pixels qui est inclus dans l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max est capable de fusionner en un seul pixel pour descendre à cette résolution.

Voici à quoi ressemblent les caméras des nouveaux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max



Outre le nouveau capteur grand angle de 48 mégapixels, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max comportent d’autres nouveautés intéressantes dans leur section photographique. Ils conservent toutefois le capteur secondaire ultra grand angle de 12 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif de même résolution, capable de prendre des images avec un Zoom optique 3x. Les deux, cependant, s’améliorent, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats dans une lumière plus vive.

Apple a également ajouté de nouvelles fonctionnalités liées à l’enregistrement vidéo. Il est désormais possible de enregistrez en mode cinéma à 4K et 24 fps. Un mode « Action » est également inclus, qui stabilise les capteurs lors de l’enregistrement, par exemple pour prendre des photos en mouvement.

L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, ainsi que l’iPhone 14 et 14 Plus, sont désormais disponibles en précommande sur le site web d’Apple. Ils seront officiellement mis en vente le 16 septembre.