Les leaks concernant l’iPhone SE 2, qu’Apple pourrait lancer en début de printemps, se sont un peu taris mais ça n’empêche pas Phone Industry de cogiter et de tenter, dans ce concept en vidéo, de représenter l’appareil. Une unique optique, mais protubérante, et inscrite dans un cartouche plus large, un châssis métal plat et Touch Id composent les principaux éléments de ce concept.

Les fuites tablaient plus sur un design proche de celui de l’iPhone 8 – on a même imaginé qu’il s’appellerait iPhone 9 – mais le designer a préféré s’inscrire dans la lignée de l’iPhone SE premier du nom, avec un design rafraichi et des composants au goût du jour : processeur A13, mode nuit, audio zoom sont ainsi imaginés au rang des caractéristiques de l’appareil.