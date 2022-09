Kingpin sera de retour dans Echo, mais dans un état très surprenant

Une fuite en rapport avec la remorque de Echo, la prochaine série Disney+, fait allusion au statut de Kingpin dans le Marvel Cinematic Universe. Vincent D’Onofrio l’acteur jouant le personnage, a été confirmé comme faisant partie de l’équipe de Daredevil : Born Again. Son parcours dans le récit ne fait aucun doute. Mais après la fin de Hawkeye il y a quelques problèmes à régler.

Kingpin a été introduit dans le Marvel Cinematic Universe le jour même où Daredevil a été introduit dans le récit, par le biais de Spider-Man : No Way Home. C’est le 17 décembre 2021 que le film est sorti à l’échelle mondiale. Une sacrée déclaration de principe de la part des studios impliqués dans l’histoire, en faisant venir de l’adaptation Netflix les acteurs qui ont le mieux joué ces rôles.

La fin de Hawkeye a laissé un conflit ouvert entre Kingpin et Echo, l’alter-ego de Maya, qui est la nièce du célèbre méchant. La clôture de cet affrontement entre les deux n’est pas explicite. Un coup de feu est entendu alors que la caméra s’éloigne. Cela a donné lieu à de multiples interprétations de la façon dont la continuité de Wilson Fisk dans le Marvel Cinematic Universe se déroulera.

La bande-annonce de Echo et la référence à Kingpin



Pendant la D23, Disney a partagé un certain nombre d’éléments avec les participants. Bien que ces avant-premières n’aient pas été rendues publiques, comme la première de la bande-annonce de Invasion secrète ou les commentaires sur Daredevil : Born Again, Slash Film revoit que dans l’aperçu montré en exclusivité et non encore rendu public par les médias sociaux, on peut voir Kingpin.

Son retour dans la série Echoprévue pour 2023, était l’une des apparitions les plus probables. Le détail, dans ce cas, est ce à quoi il ressemblera. Selon les médias susmentionnés, Kingpin croise à nouveau le chemin de Maya et a un de ses yeux bandés. Par conséquent, le tir qu’il a reçu n’était pas près d’être fatal à Wilson Fisk. Cette apparition est accompagnée de la phrase : Un long moment a passé.

Cela nous permet d’interpréter que, après le tir de Maya, Kingpin est allé dans l’ombre pour soigner ses diverses blessures. Le retour de ce personnage est cohérent avec l’état du récit et avec la politique particulière appliquée à Wilson Fisk et Matt Murdock. Après l’annonce du retour de Charlie Cox et de Vincent D’Onofrio dans leurs rôles respectifs, on les a vus dans des camées et des apparitions plus longues dans le Marvel Cinematic Universe. Ils ne seront peut-être pas les derniers, comme pour la première de Daredevil : Born Again est encore éloigné de plus d’un an (il est prévu pour 2024),