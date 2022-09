La batterie de l’iPhone 14 est-elle bien meilleure que celle des modèles précédents ?

Lors de la sortie de nouveaux iPhones, le sujet de l’autonomie de la batterie suscite toujours beaucoup d’intérêt iPhone 14 n’a pas fait exception. Surtout chez ceux qui sont trop dépendants de leur combiné au quotidien. Apple, bien sûr, vante souvent la durée de vie de la batterie d’une nouvelle génération comme étant la plus longue de toutes, même si elle donne rarement des chiffres précis lors de la présentation. En fait, nous ne connaissons toujours pas la capacité de la batterie de l’iPhone 14, qui n’est généralement connue que lorsque des sites spécialisés démontent l’appareil.

Malgré ce qui précède, maintenant que les sites officiels de l’iPhone 14 sont actifs, il est possible de connaître des données supplémentaires sur son autonomie. Avec ce dernier en main, il est maintenant possible de les comparer aux modèles de la génération précédente. Notez toutefois que les chiffres peuvent varier considérablement en fonction des tâches que vous effectuez sur votre appareil. N’oubliez pas non plus que ces chiffres sont obtenus par des tests effectués dans des environnements contrôlés.

Les iPhone 14 améliorent la durée de vie de la batterie de leurs prédécesseurs, mais… la différence varie en fonction du modèle testé. Par exemple, cette année, Apple a fait revenir la variante Plus dans les iPhones standard. En ayant un corps plus grand, la société avait plus de place pour intégrer une plus grande batterie. C’est pourquoi l’iPhone 14 Plus, comparé aux iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 et iPhone 11, l’emporte largement.

iPhone 14 Plus iPhone 14 iPhone 13 iPhone 12 iPhone 11 Autonomie en matière de lecture vidéo 26 heures 20 heures 19 heures 17 heures 18 heures Autonomie de lecture audio 100 heures 80 heures 75 heures 65 heures 65 heures

Comparaison de l’autonomie de la batterie de l’iPhone 14 avec les modèles précédents.



Cette disparité évidente ne se reflète pas de la même manière avec l’iPhone 14 Pro, car ses prédécesseurs immédiats, l’iPhone 13 Pro, avaient presque les mêmes mesures.

iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Hauteur 147,5 mm.

71,5 mm de large.

7,85 mm d’épaisseur. 146,7 mm de hauteur.

71,5 mm de large.

7,65 mm d’épaisseur.

iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max 160,7 mm de hauteur.

77,6 mm de large.

7,85 mm d’épaisseur. 160,8 mm de hauteur.

78,1 mm de large.

7,65 mm d’épaisseur.

En interne, en plus, il n’y a pas eu de réarrangement significatif des composants pour libérer de l’espace en faveur de la batterie. Cependant, si vous le comparez aux iPhones plus anciens, vous remarquerez une plus grande différence. Vous pouvez le voir ci-dessous :

iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro Autonomie de lecture vidéo 23 heures 22 heures 17 heures 18 heures Autonomie de lecture audio 75 heures 75 heures 65 heures 65 heures

Comparaison de l’autonomie de la batterie de l’iPhone 14 Pro avec les modèles précédents.

iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max Autonomie en matière de lecture vidéo 29 heures 28 heures 20 heures 20 heures Autonomie de lecture audio 95 heures 95 heures 80 heures 80 heures

Comparaison de l’autonomie de la batterie de l’iPhone 14 Pro Max avec les modèles précédents.

Ces comparaisons nous permettent de tirer quelques conclusions importantes . Tout d’abord, si vous avez un iPhone 13 ou un iPhone 13 Pro et que vous envisagez de mettre votre appareil à niveau, sachez que l’augmentation de l’autonomie de la batterie sera à peine perceptible. En revanche, si vous faites le saut d’un modèle plus ancien, vous remarquerez sans doute une différence. D’autant plus que votre téléphone, en raison des années d’utilisation, a réduit l’autonomie de sa batterie et une charge complète ne dure plus aussi longtemps que lorsqu’il était tout neuf.

Dans le cas particulier de l’iPhone 14, le modèle Plus est l’idéal pour ceux qui, en plus de vouloir un écran plus grand sans se ruiner pour le Pro Max, ont besoin d’une batterie qui dure plus longtemps.