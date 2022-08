La Chine change la fin du film Minions : Origin of Gru et se ridiculise à nouveau

En Chine, ils pensent que les adorables Minions et leur charismatique patron Gru sont capables de corrompre la société. Les censeurs ont donc sorti un vieux truc de leur manuel de décence et… ils ont changé la fin en Minions : L’origine de Gru pour être politiquement correct.

Comme indiqué par Reuters ce changement n’est pas passé inaperçu auprès du public chinois. Weibo, le réseau social par excellence du géant asiatique, a été assailli de commentaires et de captures d’écran moquant l’attitude des autorités.

À la fin de la version chinoise de Minions : L’origine de Gru comprenait un addendum expliquant que Wild Knuckles, l’ancien chef du groupe de méchants connu sous le nom de Vicious 6, finalement attrapé et condamné à 20 ans de prison. Pour Gru, un destin encore plus hilarant a été choisi : selon le texte, il est retourné dans sa famille et « sa plus grande réussite a été de devenir le père de trois filles ».

Une fin nettement différente de celle que le film a donnée à ses protagonistes dans la version originale, où Gru et Wild Knuckles sont simplement partis ensemble après qu’il a été révélé que ce dernier avait réussi à s’échapper après avoir simulé sa mort.

Le changement que la Chine a appliqué à Minions : l’origine de Gru n’est pas surprenant, car ce n’est pas la première fois que cela se produit et ce ne sera très probablement pas la dernière. Cela n’a cependant pas empêché le public d’exprimer son malaise face à la détermination des autorités à « purifier » pratiquement tout le contenu provenant d’Hollywood.

L’un des principaux critiques du changement de fin établi par la censure était le critique de cinéma DuSir qui a plus de 14 millions d’adeptes sur Weibo. « Seuls nous avons besoin d’un encadrement et d’une attention particulière, de peur d’être ‘corrompus’ par un dessin animé », a-t-il déclaré.

Comme indiqué, le cas du dernier film des Minions est loin d’être le seul de ce type en Chine. En fait, plus tôt cette année, il y a eu une controverse dans le pays sur le changement de fin qui a été appliquée à Fight Club lors de sa première sur la plateforme de streaming Tencent Video.

À l’époque, la méthodologie était similaire à celle appliquée aujourd’hui dans les pays de l’UE. Minions : L’origine de Gru. Les censeurs ont coupé la dernière partie du film et inséré une déclaration indiquant que la police avait découvert les plans de Tyler Durden et arrêté ses collaborateurs. Enfin, ils ont commenté que, pour ses actions, le protagoniste avait été envoyé dans un asile d’aliénés.

Ce qui est frappant, c’est que la fin de la Chine de Fight Club était plus fidèle au roman de Chuck Palahniuk que le film de David Fincher. À la suite de la controverse, la fin originale a été inversée et rétablie, ce qui donne un certain espoir que la Chine inversera cette absurdité et faire de même avec le nouveau film des Minions.