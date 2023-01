La Chine va lancer un « Uber communiste » pour concurrencer Didi

Chine est sur le point d’être lancé une application de transport pour concurrencer Didi dans ce pays. Selon le Financial TimesLe gouvernement de Xi Jinping prépare une nouvelle plateforme visant les membres du parti communiste et les employés de l’État.. Connue sous le nom de Strong Nation Transport, l’entreprise Uber communiste sera soutenu par le ministère des transports et d’autres organismes publics.

Le rapport indique que les utilisateurs de Xuexi Qiangguo, une application destinée aux membres du Parti communiste, y auront bientôt accès. Cela signifie que Strong Nation Transport disposera d’une base de plus de 100 millions de personnes. au lancement. Les utilisateurs pourront réserver des voitures auprès de tous les fournisseurs de covoiturage opérant en Chine.

Selon le journal Le Quotidien de Pékinl' »Uber communiste » Répond à un problème d’expansion désordonnée et de sécurité des données. dans le secteur de la mobilité. L’application de transport proposera des services spécialisés avec la promesse de protéger la vie privée de ses utilisateurs. » Strong Nation Transport est fondé sur les principes de commodité et de sécurité », ont déclaré les médias officiels.

Bien qu’il n’y ait pas d’information concrète sur sa disponibilité, le gouvernement a annoncé que Strong Nation Transport allait permettrait de réserver des voyages depuis WeChat, Alipay et la version chinoise de TikTok.. Il est également prévu d’intégrer les transferts routiers, le transport aérien ou maritime, le rail et les services de fret. La nouvelle plateforme veut gagner du terrain sur un segment dominé par Didi et a une stratégie agressive pour y parvenir.

La Chine cherche à positionner son application de transport après avoir heurté Didi

Twitter/ Didi Chuxing

L’annonce de Strong Nation Transport intervient à un moment difficile pour son plus proche concurrent : Didi Chuxing. La plateforme de covoiturage a subi un revers après que les régulateurs chinois aient exigé son retrait des boutiques d’applications. Il y a quelques mois, l’administration de Xi Jinping a lancé une croisade contre les Big Tech qui avaient une présence en dehors de la Chine.

Dans le cas de Didi, le coup est survenu après son entrée en bourse. Quelques jours après l’entrée en bourse de la société, l’administration chinoise du cyberespace (CAC) a ouvert une enquête contre Didi, alléguant qu’elle avait collecté illégalement les données personnelles des utilisateurs. La CAC lui a ordonné de suspendre les nouveaux enregistrements et a retiré 25 applications exploitées par la société de toutes les boutiques d’applications.

Avant la débâcle, Didi était devenue l’entreprise dominante dans ce secteur. après avoir racheté l’entreprise à Uber en 2016. Le nombre d’utilisateurs actifs réservant un trajet sur la plateforme s’élève à 500 millions par an. L’adoption de la loi chinoise sur la sécurité des données et de la loi sur la protection des données personnelles a eu pour conséquence que les entreprises détenant des données sur plus d’un million d’utilisateurs doivent se soumettre à un examen de sécurité avant de s’implanter à l’étranger.

Le gouvernement veut relancer son économie après des mois de restrictions COVID-19.

L’enquête a considérablement affecté l’activité de Didi et l’a obligée à se retirer de la cote de la Bourse de New York. Après 18 mois, le régulateur chinois lui a accordé un sursis et l’a autorisé à commencer à enregistrer de nouveaux utilisateurs.. L’application va reprendre ses activités, mais elle devra désormais affronter des concurrents tels que Cao Cao Mobility, T3 Chuxing ou Strong Nation Transport lui-même.

La Chine cherche à relancer son économie après trois ans de restrictions causées par le coronavirus. La première étape consistera à alléger les sanctions imposées aux grandes entreprises technologiques, sans pour autant perdre le contrôle de leurs utilisateurs. À titre de référence, l’application Xuexi Qiangguo pour laquelle l Uber communistea accès à toutes les informations personnelles des membres du parti communiste, y compris les données biométriques et sanitaires, la localisation et même le contenu supprimé.