La date de sortie de Warzone 2 a été divulguée

Des mois intenses en perspective pour la communauté des joueurs Call Of Duty. Tout d’abord, parce que la bêta du multijoueur de Modern Warfare 2 aura lieu dans les dernières semaines de septembre. Cependant, il ne faut pas oublier que ce jeu apportera avec lui la nouvelle version de la bataille royale. Nous faisons bien sûr référence à Warzone 2. Croyez-le ou non, Activision a « accidentellement » divulgué sa date de sortie.

Selon un document interne appartenant à l’éditeur américain, qui circule sur Reddit, Warzone 2 sera disponible à partir du 16 novembre. Cela signifie qu’il arrivera approximativement deux semaines après le lancement de Call Of Duty : Modern Warfare 2.

Avant de connaître cette information, nous savions que Warzone 2 verrait la lumière du jour après Call Of Duty : Modern Warfare 2. En effet, la bataille royale de nouvelle génération est développée par une autre équipe au sein d’Infinity Ward et par d’autres studios internes d’Activision, dont Raven Software.

Bien que la date soit parfaitement logique, car Activision ne veut manifestement pas manquer l’anticipation qui sera générée par les débuts de Call Of Duty : Modern Warfare 2. Si vous attendez une annonce officielle, il est préférable de prendre cette fuite avec un grain de sel et d’attendre une annonce officielle.

Il est également vrai que les millions de gamers qui attendent la Modern Warfare 2 et Warzone 2 avec empressement de plus en plus de dates devraient être envisagées. Plus tôt dans la journée, nous vous avons fait savoir que la campagne sera disponible une semaine avant la sortie officielle, à condition de précommander le jeu en version numérique sur PlayStation, Xbox ou PC. Voici le programme :

L’introduction du multijoueur pour MW2 : 15 septembre.

Bêta exclusive sur PlayStation : du 16 au 20 septembre.

Bêta cross-play (PlayStation, Xbox et PC) : 22-26 septembre.

Accès anticipé à la MW2. Le 20 octobre.

Lancement du programme officiel MW2. Le 28 octobre.

Lancement présumé de Warzone 2. Le 16 novembre.

Ce que l’on sait sur Warzone 2



Que savons-nous sur Warzone 2 au-delà de sa date de sortie ? Tout d’abord, tout indique que vous devrez commencer votre aventure en partant de zéro. En d’autres termes, vous ne conserverez pas la progression de la Warzone actuel. Vous devrez dire adieu à vos skins, opérateurs et statistiques.

D’un autre côté, bien sûr, il y aura une toute nouvelle carte. Son design sera plus proche de Verdansk, vous pouvez donc vous attendre à un cadre urbain avec de nombreux points d’intérêt inspirés des lieux emblématiques de la saga Modern Warfare. En fait, certains d’entre eux ont récemment fait l’objet d’une fuite :

Oasis

Wartorn

Carrière

Champ pétrolifère

Centre (gratte-ciel)

Grottes (Afghan)

Barrage

Marais

Port

Sira

Observatoire

Ville de montagne (Favela)

Cimetière

Vieille ville

Naufrage

Fishtown

Fort

Aéroport (Terminal)

L’œil, il est très probable que Warzone 2 sera officiellement lancé le 15 septembre et ce jour-là, nous ferons aussi connaissance avec le mode multijoueur de Call Of Duty : Modern Warfare 2.