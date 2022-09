La famille Xbox Game Pass est officielle : partagez votre abonnement entre amis à un prix imbattable

C’était une rumeur récurrente après l’atypique E3 2022, mais il semble que ce soit désormais officiel. Au moins aussi officiel que peut l’être l’essai que Microsoft mène en Irlande et en Colombie : un Xbox Game Pass familial qui peut être partagé entre différentes personnes.

Xbox Game Pass Friends & ; Family, qui est le nom de cette nouvelle option d’abonnement, permet de partager le Game Pass entre plusieurs utilisateurs, qu’ils soient amis ou membres de la famille, pour une augmentation du prix par rapport à l’abonnement individuel. En fait, l’augmentation du prix est relativement faible si l’on considère qu’il est possible de le partager avec quatre autres personnes au maximum.

La seule exigence est que toutes les personnes partageant le Xbox Game Pass familial doivent résider dans le même pays, ce qui en fait une bonne option pour le partage entre amis. Le prix ? Bien que le service ne soit pas encore officiel et puisse varier, il peut être testé en Irlande et en Colombie à l’adresse suivante 21,99 et 49 900 COP respectivement.

Xbox Game Pass pour moins de 5 € par mois



Ce prix est extrêmement révolutionnaire, car s’il reste le même dans toutes les autres régions, cela signifie que le Xbox Game Pass coûte désormais moins de 5 euros par mois et par personne et comprend tous les avantages habituels du Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft n’a pas encore annoncé les prix pour le reste de l’Europe, le Royaume-Uni ou les États-Unis, mais il est probable qu’ils se situeront aux alentours de 10 000 euros. 25 $ par mois pour Xbox Game Pass Friends & Family aux États-Unis en tenant compte du taux de change actuel et de la dérive inflationniste mondiale.

Pour l’instant, les pays qui testent le service peuvent également changer leur abonnement individuel en abonnement familial, bien que les jours disponibles de l’abonnement pour les utilisateurs individuels actuels soient bien sûr modifiés. Passer au plan signifie l’ajustement du temps restant sur votre plan précédent:

30 jours Xbox Game Pass Ultimate devient 18 jours Xbox Game Pass Friends & Family.

Xbox Game Pass 30 jours (Console) devient Xbox Game Pass 12 jours Amis & Famille.

30 jours PC Game Pass devient 12 jours Xbox Game Pass Friends & ; Family.

30 jours Xbox Live Gold devient 12 jours Xbox Game Pass Amis & Famille.

30 jours EA Play devient 6 jours Xbox Game Pass Amis & Famille.

La bonne nouvelle c’est la famille Xbox Game Pass. Cela signifie que les versions Xbox Cloud Gaming, Xbox Live et même PC Game Pass des jeux sont incluses.