La légende de la folie des Targaryen est-elle vraie ?

Dans les quatre chapitres publiés de la série The house oh Dragon vous pouvez regarder sur HBO Max, est déjà sorti plusieurs indices sur l’analyse de l’intrigue l’équilibre mental de la famille. Daemon Targaryen a décapité, castré et démembré des dizaines de victimes lors d’un raid surprise dans les rues de Port-Réal. Ensuite, le prince déshérité a battu un messager jusqu’à la mort. Dans le quatrième épisode The house of Dragon Viserys a insisté sur le fait que ses proches sont chaotiques et incontrôlables.

Encore et toujours, la santé mentale de la dynastie semble faire partie d’un problème plus vaste. Celle qui fera d’eux à l’avenir une légende noire à Westeros et les martyrs d’une tragédie qui mènera à leur destruction. Mais avant que cela n’arrive, The house of Dragon offre des indices sur l’impact de la liaison. Un point clé pour comprendre la guerre interne imminente entre les factions belligérantes. Bien plus, comment un règne opulent a fini par s’effondrer en cendres.

La folie comme héritage compliqué pour The house of Dragon



Mais la folie est-elle vraiment si proche des Targaryens ? La question pointe vers des couches de pouvoir beaucoup plus larges. Aegon le Conquérant a imposé son règne sur Westeros par la force du feu et des massacres brutaux. Plus loin, la plupart de ses descendants se sont battus sur le dos de dragons pour détruire des territoires entiers dans des massacres terrifiants.

Même Daenerys, la descendante la plus éloignée dans la chronologie présentée dans ses adaptations télévisées, finit par détruire Port-Réal. La raison ? La Reine Dragon a insisté pour « débarrasser la ville » (et apparemment le reste du continent) des dictateurs par la mort.

Mais d’abord, le personnage a souffert de la perte de Missandei de Naath et de deux de ses dragons. Sa santé mentale semblait se détériorer et malgré les problèmes de narration de la huitième saison de Game of Thrones le message est clair.

La reine était vouée au désastre. A une sorte de folie, héritée et partagée par une grande partie de sa famille, qui a provoqué la chute de la dynastie. Une longue série de malheurs, de meurtres et de tragédies a fait des Targaryens un sombre mythe à Westeros.

La lente descente vers le désastre

Dans la huitième saison de Game of Thrones la plupart des informations sur les Targaryens étaient liées à la peur. Varys a trahi Daenerys, anxieux à l’idée de perdre son jugement en tant qu’Aerys II Targaryen.

La même chose s’est produite avec Tyrion Lannister lorsqu’il a incité Jon Snow à tuer la reine. Le fait est que la possibilité d’utiliser sa puissance de feu contre ses ennemis devenait de plus en plus évidente. La mort des Tarlys était un avertissement le plus alarmant des avertissements de la décision du dernier Targaryen de prendre le pouvoir par la violence. Mais s’agissait-il d’une stratégie de guerre impitoyable ou d’une forme de folie ? Que ce soit à cause des nids de poule de l’argumentation ou du manque de clarté, nous n’avons aucune certitude.

Le livre Le feu et le sangde George R.R. Martin, fournit un résumé détaillé de l’arbre généalogique des Targaryen et du comportement de ses membres. Sur Reddit, un utilisateur a analysé les informations et est arrivé à des conclusions intéressantes. Le long compte rendu indique clairement que seuls neuf rois de la Maison ont pu être considérés comme littéralement fous sur quatorze générations. De même, 27 des régents ont été acclamés comme « justes » et 35 d’entre eux n’ont occupé le Trône de fer que de manière temporaire.

En trois cents ans de pouvoir, il est clair que le nombre de Targaryens dangereux ou potentiellement dérangés est faible. Néanmoins, il semblerait, leur comportement était considéré comme si terrifiant que la folie est devenue un stigmate. Une possibilité latente qui a transformé la dynastie en une tragédie sur le point d’exploser et comme cela a failli être le cas d’emporter le continent avec elle.

La magie noire des Targaryens, par Game of Thrones The house oh Dragon

Chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux tirent à pile ou face et le monde retient son souffle, a dit Jaehaerys II à propos de sa famille. Quelque chose qui sera répété plus tard par Varys et Cersei Lannister. L’idée semble liée à une condition physique qui se manifeste dans des situations extrêmes.

Aussi, avec le lien avec la magie ancestrale des dragons. C’est ce qu’il suggère Le sang et le feu en entrant dans les détails de la folie attribuée à la famille. Par exemple, l’un des monarques considérés comme fous était Danys Targaryen, qui, encore à Valyria, avait fait un rêve prophétique.

L’un d’entre eux était si explicite sur la destruction du fief de la Maison à Essos qu’il a incité la famille à fuir vers Westeros. Cette vision, qui s’est produite douze ans avant la tragédie, leur a permis de sauver leur vie. Le récit propose qu’il s’agissait en fait d’une impulsion irrationnelle, proche de la paranoïa, mais d’essence bénigne.

Il en va de même pour Viserys Ier, dont le rêve d’un successeur masculin est relaté dans The house of Dragon. Le roi a raconté, d’abord à sa défunte épouse Aemma, puis à la toute jeune reine Alicent, qu’il avait entrevu un homme sur le Trône de fer. « Je l’ai vu porter la couronne et il était mon héritier », a-t-il dit.



Les voix du passé et le mystère de l’arbre généalogique

Cependant, D’autres expériences similaires ont conduit les Targaryens à des désastres et des tragédies violentes. Le prince Aerion avait la certitude exaltée de pouvoir devenir un dragon après un rêve. Il a donc bu du feu valyrien, ce qui lui a valu une mort instantanée et atroce.

Le roi Aegon V a tenté de faire naître l’une des grandes bêtes magiques à partir d’œufs pétrifiés au milieu d’un feu de joie monumental qu’il a vu dans une vision. La tentative a dévasté même les cendres de la retraite d’été de la famille. Une tragédie qui est devenue un symbole de l’ambition des Targaryen dans ses moments les plus sombres.

La folie se manifeste d’une manière directe

Le roi Maegor le Cruel, fils d’Aegon Ier, était considéré comme fou à cause de sa cruauté. En particulier, en raison de sa cruauté envers les animaux et sa brutalité dans les combats en plein air. Martin suggère dans son texte que sa « folie » pourrait être due à une blessure de guerre. Malgré cela, le monarque terrifie nombre de ses sujets par son comportement sanglant et imprévisible.

À un autre extrême, les troubles mentaux familiaux peuvent aussi se manifester sous une forme plus passive. Comme dans le cas du roi Baelor, qui est mort de faim après avoir refusé de manger pour des raisons peu claires.

Avant cela, il a subi une attaque de serpent à Dorne. On a supposé que son état psychiatrique était lié aux effets du venin. Mais il n’a jamais été complètement établi si sa décision de se laisser mourir de faim était davantage liée à des visions mystiques de pureté.

Un héritage de plus en plus meurtrier



La liste des excentricités des Targaryen s’est allongée au fil des siècles. Rhaegel, fils de Daeron II, se promenait nu dans le Donjon Rouge. A tant d’occasions, et si honteusement, qu’il a fini sous les verrous. La reine Helaena, épouse/sœur d’Aegon II, s’est jetée du haut d’une tour. Dans son cas, c’était dû à son désespoir de choisir lequel de ses trois fils serait tué. Cela l’a fait souffrir d’une forme incurable de démence.

Bien sûr, Aerys II, le roi fou, est l’exemple le plus évident de la croyance de Westeros dans la folie de la dynastie. Il a assassiné et torturé des ennemis comme des sujets. Il a également tenté de brûler Port-Réal dans une explosion de feu valyrien, dont la simple possibilité a incité Jamie Lannister à l’assassiner. Son fils Rhaegar, le père de Jon Snow, est décrit comme obsessionnel et imprudent « à des niveaux dangereux ». Viserys, son jeune frère, avait la folie des grandeurs et aussi des accès de violence irrépressible.

The house of Dragon: au final, le destin est dans le sang

Daenerys, la dernière descendante en ligne directe, ne présentait aucun symptôme immédiat de folie ou de violence. Mais les rêves prophétiques bien connus de la famille l’ont fait.

Dans la deuxième saison de Game of Thrones indique clairement qu’une « vision » lui a dit ce qu’il devait faire pour provoquer la naissance de ses dragons. Malgré cela, sa stabilité mentale semblait assurée, ou du moins il semblait être bien plus rationnel que le reste de sa famille.

En fin de compte, cependant, il a fini par exécuter le plan de son père pour dévaster Port-Réal. Ce qui semble confirmer que même les Targaryens les mieux intentionnés peuvent être dangereux à un niveau difficile à comprendre.