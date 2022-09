La nouvelle Apple Watch Ultra est là pour faire passer vos séances d’entraînement au niveau supérieur

Comme les rumeurs l’avaient prévu, et après sept générations axées sur le grand public et l’activité sportive, Apple fait son entrée dans le monde des sports extrêmes avec sa nouvelle Apple Watch Ultra. La première génération Pro de la smartwatch de l’entreprise vient compléter le public pour lequel l’Apple Watch Series 8 récemment présentée est insuffisante. Peut-être pas autant en termes de possibilités, mais en termes de résistance et de fonctionnalité.

La nouvelle Apple Watch Ultra est essentiellement ce que nous connaissons déjà, mais avec une couche supplémentaire de robustesse et des fonctionnalités supplémentaires pour ceux qui cherchent à aller plus loin dans leur activité sportive.

Cependant, même avec les améliorations spécifiques que cette Apple Watch Ultra apporte, la société de Cupertino se concentrent toujours sur les exercices de cardio dont la Watch tire pleinement parti grâce à ses capteurs. L’Apple Watch Ultra, en revanche, est idéale pour ceux qui font des triathlons, de la marche en montagne, de l’escalade ou même de la plongée sous-marine.

La principale différence entre l’Apple Watch ordinaire et l’Apple Watch Ultra réside dans sa conception et sa construction. Bien que ce nouveau modèle Pro conserve l’esthétique classique de l’Apple Watch, la société lui a donné un coup de pouce pour améliorer la résistance et la durabilité de la montre. C’est pour ça, se vante d’un cas beaucoup plus difficile avec ses éléments mieux intégrés et concentrés sur les situations les plus externes.

Apple Watch Ultra : conception et construction pour résister à des conditions extrêmes

En ce sens, le boîtier est une construction en titane axée sur l’amélioration de la résistance avec un verre saphir, et avec une couronne plus grande, plus rugueuse et mieux intégrée. Elle est plus grande que la Watch Series 8 et mesure désormais 49 mm (en taille unique). L’augmentation de la taille du boîtier se traduit également par une batterie qui offre 39 heures d’utilisation standard et jusqu’à 60 heures en utilisant le nouveau mode de faible consommation.

Le design du boîtier a également été légèrement modifié par rapport à l’Apple Watch ordinaire. Le boîtier de l’Ultra entoure désormais tous les bords de la vitre avant en saphir plat, protégeant ainsi l’écran. L’écran, d’ailleurs, est beaucoup plus lumineux que ce que nous avons jamais vu sur une Watch auparavant.

Avec une luminosité allant jusqu’à 2000 nits, il peut être vu dans toutes les conditions de lumière ambiante et artificielle. Et pour optimiser la visualisation dans des conditions de faible luminosité, la couronne numérique fait passer l’interface en rouge pour une meilleure visibilité dans l’obscurité (mais uniquement lors de l’utilisation de la nouvelle molette Wayfinder).

La mallette offre également plus d’espace pour le son et les micros Apple a inclus trois microphones pour améliorer considérablement la qualité du son pour les appels vocaux dans toutes les conditions. Ces microphones sont également renforcés par des algorithmes avancés de réduction du bruit du vent afin de fournir un son clair et intelligible pour les appels dans des conditions extrêmes.

Des situations extrêmes avec des fonctionnalités extrêmes

Comme il est axé sur les sports extrêmes, il comprend également une sirène de 86 décibels conçue pour les urgences, au cas où les utilisateurs se perdraient ou se blesseraient, et peut contribuer à attirer l’attention sur un lieu. Cette alarme intègre deux modèles alternatifs distincts, qui peuvent être répétés pendant plusieurs heures.

Apple a inclus un nouveau bouton sur l’Apple Watch Ultra afin de la rendre plus personnalisable pour l’utilisateur et d’offrir un accès plus rapide aux fonctions pendant les séances d’entraînement, comme par exemple tours ou de commencer une séance d’entraînement spécifique. Et en termes de fonctionnalités exclusives, elle comprend également un nouveau visage de montre spectaculaire appelé Wayfinder, conçu spécifiquement pour le plus grand écran de l’Apple Watch Ultra et comprenant une boussole intégrée au visage de la montre. Le nouveau cadran de la montre peut accueillir jusqu’à huit complications.

Son boîtier est conçu pour résister à des conditions environnementales extrêmes, notamment à des climats très froids ou très chauds. Apple vise des températures allant de -4° F (-20° C) dans la neige à la chaleur torride du désert à 131° F (55° C), ce qui en fait la montre idéale pour les sports de neige.

Selon Apple, l’Apple Watch Ultra a été testée pour les conditions suivantes : basse pression (altitude), haute température, basse température, chocs thermiques, contamination par des liquides, pluie, humidité, immersion, sable et poussière, gel/dégel, glace/pluie verglaçante, chocs, vibrations massives…

Apple Watch Ultra : l’ultime compagnon de plongée

De par sa construction, la montre est également adaptée à la plongée, avec résistance WR100, EN13319 et est conforme à la spécification militaire MIL-STD 810, grâce à son boîtier entièrement étanche. En effet, il est capable de contrôler en temps réel la profondeur et d’autres statistiques importantes pendant les plongées.

Apple a renforcé les fonctionnalités clés pour les sports auxquels la montre est destinée. Le GPS de l’Apple Watch Ultra est beaucoup plus précis utilisation du double GPS : GPS L1+L5 avec un positionnement de l’utilisateur beaucoup plus proche d’un point exact sur le terrain. L’amélioration du positionnement vous permet de tracer votre itinéraire en arrière-plan si vous manquez de signal. Comme il est axé sur les sports extrêmes de plein air, il est également capable de tracer votre itinéraire en temps réel et de le sauvegarder pour revenir sur vos pas au cas où vous vous perdriez.

En même temps qu’Ultra, Apple a également dévoilé Deep, une nouvelle application axée sur la plongée qui sert de compagnon à la Watch. Il est capable d’afficher d’un coup d’œil la profondeur actuelle, la température de l’eau, le temps de plongée et la profondeur maximale atteinte.

Il convient toutefois de noter que l’Ultra est axé sur la plongée amateur. Et donc Apple met en garde : L’Apple Watch Ultra peut être utilisée pour la plongée sous-marine récréative jusqu’à 40 mètres et les sports nautiques à grande vitesse. Il ne doit pas être utilisé pour la plongée en dessous de 40 mètres.

Apple Watch Ultra : prix et disponibilité

En plus de ses fonctions dédiées, l’Apple Watch Ultra comprend toutes les fonctionnalités de l’Apple Watch Series 8, notamment le suivi de la fréquence cardiaque et les applications ECG et oxygène dans le sang, les désormais classiques anneaux d’activité et de pleine conscience, la température….

Apple a également présenté trois nouveaux bracelets Trail Loop, Alpine Loop et Ocean Band qui offrent des caractéristiques de conception uniques permettant un ajustement sûr et confortable pour chaque aventure.

L’Apple Watch Ultra sera disponible le 23 septembre pour 799 dollars, mais peut être précommandée dès aujourd’hui.