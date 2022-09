La nouvelle normalité dans le cinéma était la suivante : les critiques et les fans n’ont jamais été aussi éloignés dans leurs opinions

La salle de cinéma est devenu un espace litigieux pour les films eux-mêmes. Seulement les grandes histoires de studio, les franchises, semblent atteindre un seuil de rentabilité qui leur permet de s’approcher de ce qui passait pour le box-office utilisé pour signifier qu’un film sera rentable ou non.

L’augmentation de la consommation sur les plateformes, forcée par la pandémie, a changé les vitrines du cinéma d’une manière qui ne se reproduira probablement plus jamais, affectant, comme mentionné ici, surtout les films à budget moyen.

Le résultat, du moins pour l’instant, est un marché en salles encore baissier, avec des films comme Thor : Amour et Tonnerre qui montrent également que le public s’est habitué à certains gadgets actuels.

Un box-office qui ne se redresse pas

Malgré des recettes de près de 760 millions de dollars, le troisième film du dieu nordique a chuté de plus de 60% au box-office entre sa première et sa deuxième semaine. Une baisse qui peut être interprétée comme une diminution du nombre de fans inconditionnels se rendant au cinéma les premiers jours mais qu’après cela, le public sait qu’il ne resterait plus grand-chose pour sa sortie sur Disney Plus, ce qui est arrivé.

Cela signifie également que malgré les succès qui semblent revenir à l’époque pré-pandémique comme Top Gun : Maverick le box-office global est encore 40% en dessous de ce qu’il était en 2019 à la mi-septembre.

Malgré tout le pessimisme suscité par le streaming à la suite des derniers résultats de Netflix, et qui s’est répercuté sur ses actions, il est indéniable que sa situation reste gagnante. Les gens passent plus de temps à regarder des émissions en streaming qu’avant la pandémie. Selon Nielsen, le streaming représente aujourd’hui environ 32 % de l’ensemble des programmes télévisés dans le monde. Ce chiffre est en hausse par rapport aux quelque 26 % d’il y a un an.

On dirait que nous ne sommes pas encore revenus à la normale. Ou peut-être est-ce que nous sommes confrontés à une nouvelle normalité où non seulement les spectateurs sont conscients de la nouvelle série de fenêtres, mais aussi avec une séparation des opinions entre les critiques et les spectateurs qui n’a jamais été aussi éloignée.

Avec des critiques de plus en plus détachés des fans



Deux films de cette année servent à illustrer ce propos Uncharted ce n’était peut-être pas un grand film, mais les spectateurs se sont précipités au cinéma pour le voir, et les critiques l’ont démoli.

Avec Jurassic World Dominion passé similaire. Lucas Shaw, analyste à Bloomberga récemment compilé la différence de score des dernières années pour les films les plus rentables. Résultat : en moyenne, la différence est de 5 points, mais cette année, elle est passée à 20.

Que s’est-il passé ? Le public a donné aux dix premiers films une note moyenne supérieure de plus de 19 points à celle des critiques, ce qui constitue de loin la plus grande différence de ce siècle.

Le public et les critiques attribuent généralement des notes similaires aux plus gros blockbusters de l’année. Mais cela a changé ces dernières années.

Il n’y a qu’une seule année où les films les plus rentables de l’année ont été davantage appréciés par les critiques que par le public : c’était en 2005, où les critiques ont donné des notes plus élevées à plus de la moitié des films sortis en 2005, avec en tête les films suivants King Kong, La guerre des mondes y Charlie et la chocolaterie. Il est frappant de constater à quel point les dix premiers films de l’année étaient différents à l’époque et aujourd’hui. Il n’y a qu’un seul film de bande dessinée (Batman Begins) et deux suites (Harry Potter y Star Wars).

Dix ans plus tard, c’est une autre année bizarre. En 2015, les critiques pensaient que tous les blockbusters étaient bons. Les nouveaux épisodes de Star Wars y Mission : Impossible a reçu de bonnes critiques, tout comme The Martian. Le seul film à avoir reçu un score de la critique inférieur à 60 est Minions. C’est également le seul film à avoir obtenu un score d’audience inférieur à 60.

Le site franchisage des blockbusters de ces dernières années et que ceux-ci étaient les premiers à oser mettre le pied dans les salles de cinéma. La cause la plus évidente de cette dissonance semble être le fait qu’ils disposent de plus d’installations pour attirer le public. De même, cette dichotomie apparente qui semble encore exister et continuera sûrement d’exister entre le streaming et le grand écran. Nous vivons toujours une époque très turbulente pour le cinéma. Le temps nous dira ce qu’il reste de tout cela et ce qu’il n’en reste pas.