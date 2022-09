La Pixel Watch sera aussi chère que l’Apple Watch Series 8, selon la dernière fuite

Le site Montre Pixel est l’un des nombreux appareils que Google dévoilera le 6 octobre, et l’un de ceux qui ont suscité le moins d’intérêt jusqu’à présent. Cela est probablement dû à son design fade et à l’incorporation de matériel ancien, et son prix ne contribuera probablement pas à améliorer l’image aigre-douce qu’il a laissée après sa brève apparition à la conférence Google I/O en mai.

Comme indiqué par 9to5GoogleLa Pixel Watch sera disponible aux États-Unis à partir de 349,99 pour le modèle avec connectivité WiFi et Bluetooth. Ceux qui veulent la variante avec connectivité cellulaire devront payer un peu plus : USD 399.99.

Le média indique également que chacune des variantes sera disponible en trois combinaisons de couleurs de boîtier et de bracelet, avec de légères modifications les unes par rapport aux autres. En tout état de cause, Google proposerait une vaste collection de sangles supplémentaires pour ceux qui souhaitent faire passer la personnalisation à un niveau supérieur.

Pour l’instant, les informations sur les prix ne sont pas officielles. Cependant, les données proviennent des magasins de détail qui seront chargés de commercialiser la Pixel Watch et les autres appareils de Google. Certes, les chiffres suscitent déjà beaucoup de scepticisme quant à la qualité des ventes de la smartwatch et à juste titre.

Après tout, les Californiens vont lancer un appareil dont les spécifications sont censées être inférieures à celles d’autres modèles haut de gamme déjà sur le marché, comme la Samsung Galaxy Watch 5 ou l’Apple Watch Series 8, leurs prix seront sur la même ligne, voire au-dessus.

Comment le prix de la Pixel Watch se compare-t-il à celui de ses principaux concurrents ?



S’il est vrai qu’il existe de plus en plus de marques et de modèles de smartwatches sur le marché, Samsung et Apple sont les véritables guides lorsqu’on pense aux appareils conçus pour un usage général. Il est donc logique de comparer la Pixel Watch directement à ce que proposent déjà la Galaxy Watch et l’Apple Watch. Voici ce qui se passe lorsqu’il s’agit de fixer les prix :

En ce qui concerne le Galaxy Watch 5 Pro nous parlons d'une montre conçue principalement pour ceux qui sont actifs en plein air. Son prix de base est assez élevé par rapport à la Pixel Watch qui a fait l'objet d'une fuite, puisqu'il commence à 450 dollars. Cependant, il est également possible de l'avoir pour un prix aussi bas que 209,99 $, si vous profitez d'une reprise éligible avec un modèle précédent.

Quant à la Apple Watch le site Série 8 est disponible aux États-Unis à partir de 399 $ (GPS). La nouvelle Apple Watch SE commence à 249 dollars pour la version non-LTE.

Avant son dévoilement

Il est vrai que la Pixel Watch est un produit destiné à un public qui fait déjà partie de l’écosystème Android. Il est peu probable que quiconque ayant un iPhone dans sa poche se lance désespérément dans l’aventure pour essayer de mettre la main sur la Pixel Watch smartwatch de Google dès sa mise en vente. Mais il est important de comprendre la comparaison des prix où Mountain View a l’intention de se tenir avec le lancement de sa première gadget de ce type.

Si, effectivement, la Pixel Watch coûte le même prix ou plus que les dernières Galaxy Watches, et qu’elle est au même prix que la dernière Apple Watch, le moins que l’on puisse attendre est qu’elle offre d’excellentes performances, une grande autonomie et une intégration transparente avec l’écosystème mobile de Google. Et le premier point est celui qui génère le plus de doutes parmi le public ; d’autant que tout indique qu’il arrivera avec une puce de 2018.