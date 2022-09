La première bande-annonce de la saison 3 de The Mandalorian est arrivée !

Disney et Lucasfilm ont profité de la D23 Expo pour partager la première bande-annonce pour première bande-annonce de la troisième saison de The Mandalorian. La série, s’il n’y a pas de problèmes, sera diffusé en février 2022. Cependant, nous ne connaissons pas encore la date exacte. La première bande-annonce révèle ce que nous soupçonnions depuis longtemps : Bo-Katan Kryze aura plus de poids que jamais et d’autres Mandaloriens rejoindront une histoire qui, a priori, promet beaucoup.

Merci à Le livre de Bobba Fett où Din Djarin et Grogu ont eu plus d’importance que prévu, nous avons appris quel serait le prochain destin de ces personnages dans The Mandalorian commandement, ayant violé les règles strictes de son credo, cherche à se racheter. Pour ce faire, cependant, il doit se rendre sur la planète Mandalore, plus précisément aux eaux vives.

C’est dans ce lieu que Din Djarin peut retrouver son honneur. Mais ils ont un problème. Un personnage largement reconnu par les fans de Star Wars qui a été en contact avec Mando dans le passé, a l’intention de récupérer le sabre Darksaber et, par conséquent, le leadership de la croyance. Nous faisons référence à Bo-Katan.

Des années après les événements de The Mandalorian Kryze est entré en possession du Darksaber, mais pour des raisons inconnues, il l’a perdu. Din Djarin, en battant le Moff Gideon, a pu obtenir le Darksaber et devenir en même temps le leader de Mandalore. Bo-Katan, cependant, n’est pas prêt à abandonner son ancienne position si facilement. La bande-annonce indique déjà clairement que il y aura une sorte de guerre civile pour le contrôle du credo.

Et au milieu de cette bataille interne, bien sûr, ce qui reste de l’Empire continue d’aller de l’avant pour tenter de retrouver son pouvoir. C’est un fait que le Moff Gideon sera de retour aux affaires, et peut-être rencontrerons-nous enfin son supérieur. Toutes les rumeurs indiquent que le Grand Amiral Thrawn Din Djarin et Grogu devront résister aux assauts sur deux fronts, même si d’après l’aperçu, ils auront l’aide d’autres Mandaloriens. Vous reconnaîtrez peut-être certains d’entre eux dans la série animée.

Avant l’arrivée de la troisième saison de The Mandalorian, Star Wars a une autre série en réserve pour nous Andor avec l’acteur mexicain Diego Luna, sera diffusé le 21 septembre en exclusivité sur Disney+. Il ne faut pas oublier les débuts des productions animées Star Wars : Les Contes du Jedi et la deuxième saison de Star Wars : Le mauvais pli dont la publication est prévue respectivement le 26 octobre 2022 et le 14 janvier 2023.