La première grande refonte de la PS5 s’accompagnerait d’une nouvelle fonctionnalité totalement inattendue

À chaque génération de PlayStation, Sony a l’habitude de lancer au moins un rafraîchissement matériel important. Avec la PS5, bien sûr, ce ne sera pas une exception. Selon Tom Henderson, une source qui ne cesse de gagner en confiance dans l’industrie du jeu, la société prépare déjà la première refonte majeure de la PlayStation 5. Toutefois, sa principale nouveauté ne se résume pas à un simple changement d’apparence.

Dans son rapport en Insider Gaming Henderson affirme que la nouvelle PS5 aura un châssis complètement différent de celui de l’actuelle. En d’autres termes, vous pouvez oublier le design excentrique que vous avez eu tant de mal à intégrer dans votre salon. Ce nouveau design se distinguerait, principalement, par la présence d’un lecteur de disque amovible. Pour quelle raison ?

L’idée de Sony serait que ceux qui achètent la nouvelle console sans lecteur de disque parce qu’ils ne consomment que des titres au format numérique, aient la possibilité d’adopter des jeux physiques en achetant le lecteur de disque séparément. Ainsi, il ne serait plus nécessaire d’acheter une console complètement différente, comme c’est le cas actuellement.

De cette façon, en outre, Sony conserverait un seul modèle de PS5 à la vente. Et que dire de ceux qui préfèrent encore le format physique à vie ? Sony vendrait un pack PS5 avec un lecteur amovible parvenant ainsi à couvrir les différentes préférences de son marché.



Henderson explique que le lecteur de disques se connectera à la PS5 via un port USB-C situé à l’arrière. Cette curieuse approche permettrait de créer une un poids plus léger et un matériel plus petit par rapport au modèle actuel.

En termes de performances, cependant, ne vous attendez pas à un bond en avant. La nouvelle PS5 garderait le CPU et le GPU largement intacts. Par conséquent, pour plus de puissance, il faudrait attendre une hypothétique variante « Pro », dont il n’est pas fait mention dans le rapport.

Quand la nouvelle PS5 avec le disque dur amovible verra-t-elle le jour ? Selon le fuyard Sony a produit 18,5 millions d’unités de cette console au cours de l’année fiscale 2023. En conséquence, son lancement serait prévu au cours de l’année suivante. Les modèles actuels continueraient à être produits, mais en plus petit nombre.

Sony n’est pas étranger aux changements apportés au matériel de la génération actuelle. À ce jour, la PS5 a subi deux modifications internes, la seconde étant la plus importante. Cependant, aucun des deux ne s’approche du nouveau design qui sera vraisemblablement introduit en 2023.

Peut-on faire confiance à Tom Henderson ? Lorsqu’il s’agit d’informations sur Sony, ses antécédents en matière de fuites sont plutôt fiables. Par exemple, il a été le premier à révéler que Sony travaillait sur une manette destinée aux joueurs professionnels et compétitifs. Quelques mois plus tard, Sony a officialisé le DualSense Edge, dont la date de sortie et le prix restent inconnus.