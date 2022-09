La PS5 peut désormais effectuer un rendu en 1440p

Sony a publié une nouvelle mise à jour logicielle pour la PS5 ce qui, à coup sûr, ne finira pas par satisfaire les utilisateurs. La firme japonaise a finalement ajouté le support tant attendu pour jouer avec une résolution native de 1440p via une connexion HDMI, ce qui était attendu depuis longtemps. Toutefois, ceux qui souhaitent profiter de cette fonctionnalité devront en sacrifier une autre, tout aussi importante : taux de rafraîchissement variable, ou VRR.

Si vous vous demandez pourquoi, la réponse est simple : parce que le rendu 1440p sur la PS5 n’inclut pas encore le support VRR. On ne sait pas non plus combien de temps il faudra à l’entreprise pour la mettre en œuvre. Malheureusement, le bilan n’est pas entièrement favorable à Sony à cet égard, car il a fallu une éternité pour que cette technologie soit intégrée à l’appareil.

Que cela ne soit pas mal compris, le support natif 1440p sur la PS5 est une excellente nouvelle. Après tout, cela donne aux joueurs la possibilité de choisir une alternative intermédiaire entre un rendu 1080p ou 4K. Tant qu’ils ont une télévision ou un écran qui supporte 1440p à 60 et/ou 120 Hz bien sûr.

Mais il est impossible d’ignorer cet astérisque à la fin de l’annonce sur le blog de la Playstation qui dit : » Le VRR sur la PS5 prend en charge la sortie vidéo 1080p et 4K, mais pas 1440p. » À ce stade du jeu, avec tout le temps que les utilisateurs ont dû attendre pour profiter du taux de rafraîchissement variable sur la PlayStation 5, cela semble être un non-sens.

N’oublions pas que Sony a même activé la prise en charge du VRR sur plusieurs de ses téléviseurs compatibles avec la norme HDMI 2.1 avant de le faire sur sa console de jeu.

La dernière mise à jour de la PS5 apporte de nouvelles fonctionnalités



Il est clair que l’ajout de la prise en charge de la sortie vidéo 1440p est le point fort de la nouvelle mise à jour logicielle de la PS5, mais ce n’est pas tout. Sony a également annoncé l’inclusion d’une fonctionnalité qui vous permet de rechercher du contenu sur YouTube à l’aide de commandes vocales. Cependant, ne vous emballez pas trop. La commande vocale n’étant disponible qu’en anglais et pour les comptes enregistrés au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’option ne sera accessible qu’aux joueurs de ces pays.

Sony a également annoncé qu’il allait progressivement intégrer Nouvelles fonctionnalités de l’application PS son application pour les appareils iPhone et Android. Il est notamment possible de lancer des sessions de jeu à distance depuis l’application, ainsi que de demander à un ami de partager son écran afin que vous puissiez regarder sa session de jeu directement depuis votre téléphone.

Comme nous l’avons dit précédemment, ces éléments sont secondaires par rapport à l’ajout du support 1440p attendu sur la PS5. Il est dommage que les joueurs doivent sacrifier le support VRR à cette résolution, mais il n’y a rien à faire pour y remédier. Au moins pour le moment, bien sûr. Ceux qui ne veulent pas concéder l’utilisation du taux de rafraîchissement variable, pourront toujours jouer en FullHD ou 4K.