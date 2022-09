La reine Elizabeth II d’Angleterre, un symbole historique qui a marqué le cinéma et la télévision de son empreinte

Elizabeth II d’Angleterre qui est décédé le jeudi 8 septembre elle a régné pendant 69 ans, ce qui fait d’elle l’une des figures centrales de l’histoire contemporaine. Elle n’a pas seulement été témoin de la restructuration territoriale et politique de l’Europe au XXe siècle. Elle a également assisté à la montée et à la chute de plusieurs systèmes politiques d’une importance considérable.

Mais, en outre, le souverain est devenu un symbole de permanence. Alors qu’elle n’était encore qu’une princesse, elle a joué un rôle central pendant les ravages de la Seconde Guerre mondiale à Londres. En tant que reine, elle a serré la main de Harry Truman, dansé avec Gerald Ford et, plus récemment, elle a eu des conversations avec Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden. Elle s’est illustrée en accueillant les délégués olympiques du monde entier lors de l’inoubliable Londres 2012. Mais surtout, le monarque est l’emblème d’une Angleterre qui a réussi à survivre à des situations difficiles pendant plus d’un demi-siècle.

Au-delà de son rôle politique, Elizabeth II a été essentielle pour comprendre les particularités de son pays. D’une manière ou d’une autre, elle a été présente dans les grandes décisions juridiques et sociales. Plus récemment, dans le débat sur la monarchie en tant que patrimoine collectif. Dans ses dernières années et après les scandales familiaux, la mort de Diana de Galles et le veuvage, Elizabeth II a prouvé sa valeur en tant que leader.

Une chose qui n’est pas passée inaperçue au cinéma, à la télévision et, maintenant, dans la vidéo en continu. La vie d’Elizabeth II a été racontée dans tous les domaines, sous tous les formats et de tous les points de vue. En particulier, son influence remarquable sur ce qui se passe en Angleterre et même dans le reste du monde. Un curieux honneur qui fait d’elle l’une des personnalités ayant le plus grand nombre de représentations dans le monde du spectacle.

Et ce, bien qu’elle soit en vie et qu’elle exerce ses fonctions au palais de Buckingham. L’examen de son empreinte sur le monde du spectacle est une reconnaissance de sa valeur culturelle. Une chose dont peu de personnalités peuvent se vanter aujourd’hui.

Une chronique détaillée d’Elizabeth II et de sa vie



La série The Crown de Netflix a consacré quatre saisons à se plonger dans la vie d’Elizabeth II. Il l’a fait de manière originale, en combinant un récit fictif avec un ton presque intime qui a humanisé l’image souvent distante du monarque. D’abord Claire Foy, puis Olivia Colman et maintenant Imelda Staunton, ont offert un portrait sincère de la reine. En particulier, en fouillant soigneusement le côté plus personnel d’une personnalité publique connue pour sa discrétion.

La version Netflix de la souveraine s’est également autorisée la réserve de réfléchir au pays que la reine représente. Comme le personnage a mûri, a montré le contexte et la société qu’elle a contribué à faire vivre. Depuis les premières années d’instabilité, d’événements tumultueux et même de confrontations directes avec les dirigeants politiques. La figure d’Isabelle II dans La Couronne est devenu le centre d’un voyage formel à travers l’idée de l’Angleterre en tant qu’Empire. Plus tard, comme un pays à la recherche de son identité.

Pour le créateur Peter Morgan, raconter la vie de la reine est devenu une tâche méticuleuse qui englobe tous les espaces et toutes les dimensions de sa personnalité. Cela a permis, malgré la critiques subtiles de la couronne analyser Elizabeth II au-delà de sa perception en tant que personnage public.

Une reine face à une rupture historique



Le site Décès de Diana de Galles a été l’un des moments les plus critiques pour la couronne britannique au cours des dernières décennies. Le film La Reine, de Stephen Frears, ne s’est pas contenté de le dépeindre de manière élégante et bien construite. Il a également donné un visage humain à une situation qui a ébranlé la culture sur plus d’un point et a repensé la valeur des symboles en Angleterre.

Avec Helen Mirren dans le rôle principal, le film propose une réflexion approfondie sur le rôle du monarque au milieu d’un deuil national sans précédent. En même temps, il la montre dans tout son sens du devoir. Le site film est une analyse consciente et bien construite de l’idée d’Elizabeth II comme pilier fondamental de la conscience anglaise.

L’intrigue, qui passe en revue les jours critiques après la mort de la princesse, a un un air intime qui est touchant dans sa douceur. Notamment dans la façon dont elle rappelle à la fin qu’Elizabeth II a été élevée pour porter l’esprit d’un pays sur ses épaules. Mirren dépeint la reine à partir de sa force morale, mais aussi de son humanité. Une combinaison surprenante qui a ému le public et les critiques.

Elizabeth II, la femme qui était autrefois une vilaine fille



Parmi les nombreux regards portés sur la reine Elizabeth II, il y a même de la place pour la comédie romantique. C’est le cas de Nuit royale le curieux film de Julian Jarrold qui montre un côté imaginaire mais profondément humain d’Elizabeth II. Connue pour son rôle stoïque pendant la Seconde Guerre mondiale, la princesse de l’époque est restée à Londres pendant le siège allemand. Ainsi, à la fin du conflit, elle n’était pas seulement devenue un symbole d’espoir et de volonté. En même temps, elle donnait à l’Angleterre l’image de la force de sa jeune génération.

Cependant, la Nuit royale s’éloigne de tous ces points. Cela lui permet de montrer une sorte de réinvention curieuse de ce qui aurait pu se passer lors de ce 8 mai 1945 historique. Le jour où la victoire des Alliés est déclarée en Europe, Londres célèbre avec une insouciance sans précédent.

Le long métrage montre que, par ailleurs, ses princesses se sont autorisées, pour une fois, à n’être que deux jeunes femmes au milieu d’une ville animée. Cela ne s’est pas produit du moins, rien ne le prouve mais le film a suffisamment d’élan et de grâce pour montrer une Elizabeth II inhabituellement heureuse. Un détail qui fait de cette expérience un regard inédit sur la vie sobre de la reine.

Un appel historique précoce



Dès l’enfance, la vie d’Elizabeth II a été compliquée. Son père, George VI, n’était pas destiné au trône. La future souveraine a donc passé une grande partie de son enfance loin du faste royal. Mais lorsque Edouard VIII abdique à cause de sa liaison avec Wallis Simpsons, la vie d’Elizabeth change à jamais. Pas seulement parce qu’elle est devenue la future héritière d’un pays en transition. En même temps, en raison de son rôle inédit dans une famille jusqu’alors discrète et éloignée des intrigues de Buckingham.

Le film Le discours du roi dresse le portrait de cette curieuse période et nous permet, en outre, de scruter Isabelle II d’un point de vue inédit. L’enfant qui n’était pas destinée au pouvoir, a compris à travers son père le sens du devoir. Mais au-delà de cela, elle a su assumer l’étendue de la responsabilité qui pesait sur ses épaules dans une période difficile. La conception de cette perspective est liée à un sens subtil du patriotisme et de l’honneur qui est touchant dans sa sincérité émotionnelle.

Au final, George VI est devenu un roi admiré et aimé. Cependant, c’est Elizabeth, sous l’aile de sa famille, et comme espoir pour son avenir, qui a compris la valeur du symbole. Un message au sous-texte qui donne au film ses meilleurs moments.

Et au final, un regard heureux sur une famille particulière



Les séries Les Windsors est peut-être la plus bizarre des versions de la famille royale britannique. La série de Channel 4, créée par Bert Tyler-Moore, imagine la famille royale anglaise dans ce qu’elle a de plus extravagant. Comme si cela ne suffisait pas, il transforme tout ce qui concerne l’histoire complexe de ses membres en plaisanteries, parfois exagérées.

Mais il y a une chose à noter : Elizabeth II est toujours considérée comme un point de valeur et d’intérêt énorme. C’est aussi une personne de poids dans cette famille dysfonctionnelle qui, par coïncidence, dirige symboliquement un royaume. Avec des belles-mères, des coureurs de jupons, de l’ironie et des rires, Le Windsor est la tentative la plus éloquente de montrer la l’extravagante vision britannique de leurs symboles. Même une aussi traditionnelle et sévère que la couronne.