La réparation de la nouvelle Apple Watch Ultra ne sera pas bon marché

La nouvelle Apple Watch Ultra, la montre conçue pour les sports extrêmes, est considérablement plus résistante que les autres nouveaux modèles d’Apple Watch que la société a récemment annoncés. Cependant, il est également plus coûteux de le réparer en cas de dommage ou de dégradation de la batterie. Il l’est, du moins, si vous ne souscrivez pas à Apple Care+.

En Espagne, comme nous avons pu le vérifier sur le site officiel d’Apple, la réparation de tout bris ou dommage dans la conception de l’Apple Watch, y compris les dommages au boîtier en titane lui-même, le panneau de boutons, les capteurs, l’écran, etc, coûtera 619 euros. Avec un plan AppleCare+, en revanche, la réparation coûtera 75 euros. Aux États-Unis, comme l’indique MacRumors. La réparation de l’Apple Watch coûtera 499 dollars sans AppleCare+ et 79 dollars avec le plan de couverture par abonnement mensuel de la société. L’Apple Watch Ultra, rappelons-le, est vendue à 999 € ou 799 $.

D’un autre côté, changement de la batterie L’Apple Watch Ultra au Royaume-Uni coûtera 129 euros (99 $ aux États-Unis).

Prix de réparation de l’Apple Watch Ultra, plus, est considérablement plus élevé que celui de ses petits frères et sœurs ; l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE. Les deux montres, en effet, peuvent être réparées à partir de 358,99 euros et 239 euros respectivement. Avec Apple Care+, le prix est de 65 euros dans les deux cas.

Le modèle le plus puissant de l’entreprise, cependant, a des caractéristiques très différentes de celles de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch SE. Pour commencer, son boîtier est en titane, un matériau plus coûteux que l’aluminium que l’on trouve dans les versions de base des montres susmentionnées. Son écran est également plus grand, et comprend un panneau de boutons complètement différent. Le prix de la batterie peut également se justifier, étant donné qu’elle est apparemment plus grande que celle de ses petits frères et sœurs.

Dans tous les cas, et compte tenu des prix, la chose la plus conseillée à faire en cas d’achat de la nouvelle Apple Watch Ultra, est de… opter pour Apple Care+. Le prix du forfait peut toutefois varier en fonction du modèle d’Apple Watch.