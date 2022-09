La réparation du dos de l’iPhone 14 sera moins chère que celle du dos de l’iPhone 13

Réparer l’arrière d’un iPhone 14 sera moins cher que de réparer l’arrière d’un iPhone 13, même si les deux ont exactement la même apparence. Selon iFixit le site nouveau design intérieur du dernier modèle d’iPhone facilite grandement le retrait du panneau arrière en verre, ce qui réduit le coût des composants nécessaires au remplacement et, par conséquent, le prix de la réparation, est moins cher que le modèle de l’année dernière.

En effet, sur l’iPhone 14, le verre extérieur n’est pas collé à la carte mère, comme c’est le cas sur l’iPhone 13, il est possible de retirer le verre indépendamment. Dans le modèle de l’année dernière, en revanche, si le dos était cassé et que l’utilisateur voulait le remplacer, le technicien devait également remplacer une grande partie des composants internes, ce qui augmentait le coût des pièces et donc celui de la réparation.

En fait, le propre site web d’Apple indique une réduction de prix sur la réparation de la vitre arrière de l’iPhone 14. La réparation de cette zone, en particulier, coûte 199 euros (ou 29 euros avec Apple Care+) pour le modèle de base. Réparer le même dommage sur un iPhone 13, en revanche, coûte environ 538,99 euros si vous ne disposez pas de l’assurance proposée par Apple, car, rappelons-le, il n’est pas possible de remplacer uniquement la vitre arrière sur ce modèle.

Ce changement important, d’ailleurs, s’applique également à l’iPhone 14 Plus. Le prix de la réparation du dos de ce modèle est de 229 euros. Bien que ce montant soit plus élevé que celui de l’iPhone 14, il est nettement inférieur au coût de la réparation du dos de l’iPhone 13.

La réparation de l’arrière d’un iPhone 14 Pro ou Pro Max n’est pas bon marché



Les modèles « Pro » de la série iPhone 14 ont également cet avantage sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max bien que la réparation de l’arrière ne soit pas aussi bon marché. Le prix de la réparation de ce composant sur l’iPhone 14 Pro, par exemple, est de 599 €, tandis que la réparation du dos de l’iPhone 14 Pro Max coûte 669 €.

Maintenant, comme pour l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, il n’est pas non plus possible de remplacer uniquement le verre arrière, le prix de réparation est de 659 euros et 729 euros respectivement. Tout cela, rappelons-le, si vous ne disposez pas d’Apple Care+, auquel cas la réparation coûterait 29 euros supplémentaires en plus du forfait mensuel.