La surveillance d’EA permet de jouer à FIFA 23 un mois avant sa sortie

Que vous soyez ou non un fan de jeux vidéo de sport, il est indéniable que les jeux vidéo de sport sont une source d’inspiration. FIFA est l’un des titres les plus importants de l’année FIFA 23, Cependant, il revêt une importance particulière pour Electronic Arts et la communauté au sens large, car il sera le dernier à être licencié par l’instance dirigeante du football. Cependant, on s’en souviendra aussi parce que un bug a permis d’en profiter un mois avant sa sortie.

Ce ne serait pas la première fois qu’un titre est jouable avant sa commercialisation officielle. Ce qui est inhabituel, en revanche, c’est qu’elle l’ait fait aussi longtemps à l’avance. Selon les informations de VGC, FIFA 23 peut être téléchargé dans son intégralité depuis la boutique en ligne de la Xbox. Cependant, il fallait avoir participé à la bêta pour accéder au contenu, et il fallait avoir pré chargé l’application FIFA Ultimate Team.

Si les deux conditions étaient remplies, les joueurs pouvaient télécharger FIFA 23 et même le mettre à jour avec la version la plus récente disponible sur le serveur. Nous ne savons pas si ce dernier est celui qui sortira le 30 septembre. La méthode a été rapidement rendue publique et, bien entendu, on ne sait pas si cette dernière est celle qui sera diffusée le 30 septembre, les fuites n’ont pas tardé à arriver.

Pourquoi la fuite d’un jeu comme FIFA pourrait susciter un intérêt ? Croyez-le ou non, la communauté attend avec impatience les statistiques des joueurs. Cette année, malheureusement pour EA, ils sont sortis plus tôt que prévu. L’entreprise a tenté d’enrayer la fuites mais c’était trop tard. Sur Twitter et Reddit, par exemple, il n’est pas difficile de voir des captures d’écran du jeu et des discussions concernant les données des athlètes.



En fait, certaines personnes ont eu l’audace de diffuser en direct les premières heures de leur séjour en Europe FIFA 23. Electronic Arts, de toute évidence, les a rapidement identifiés afin de nous expulser de leur plate-forme. Croyez-le ou non, de nombreuses personnes ont commencé leur diffusion sans cacher leur nom d’utilisateur, car elles ne savaient probablement pas qu’elles faisaient quelque chose d’illégal.

Bien que la société ait bloqué ses serveurs pour empêcher ces utilisateurs de continuer à accéder aux modes en ligne, il est apparemment toujours possible de jouer aux modes qui ne nécessitent pas de connexion Internet Racing, par exemple. Ne soyez pas surpris si les fuites continuent dans les prochaines heures…

Le lancement de FIFA 23 est prévue pour 30 septembre sur toutes les plateformes. Toutefois, les abonnés à EA Play Pro pourront obtenir accès précoce à partir du 27 du même mois.