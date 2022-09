La taille compte : l’iPhone 14 enterre définitivement les petits téléphones

Il fut un temps où Apple se vantait que ses téléphones pouvaient être utilisés entièrement d’une seule main. Elle a même fait des spots avec, comme l’iPhone 5 en 2012. À cette époque, le reste du marché proposait déjà depuis quelques années des téléphones de plus en plus gros et encombrants en échange d’un écran de plus en plus grand. On les a appelés phablets.

Aujourd’hui, une décennie plus tard, Apple ne défend plus ce message. Elle l’a fait jusqu’à très récemment, mais elle a été vaincue. La présentation du nouvel iPhone 14 a également marqué la fin sans aucun signe de retour de la gamme Mini qui nous a accompagnés jusqu’à la 12e et 13e génération. Deux combinés qui ont joué contre vents et marées dans un monde de géants, mais qui n’ont certainement pas réussi.

Tous deux étaient dotés d’écrans de 5,4 pouces dans un monde qui avait depuis longtemps dépassé les 6 pouces en moyenne.

Exit Mini Enter Plus

Apple ne s’est pas contentée de les retirer, elle soutient le message selon lequel nous aimons les grands écrans avec l’arrivée du nouvel iPhone 14 Plus, une option qui donne des pouces (6,7 en particulier) sans avoir à prendre et à payer pour cela les caractéristiques du modèle Pro Max.

L’opération est simple et claire. Le Mini s’en va, le Plus arrive.



Les raisons invoquées par Apple pour ne pas renouveler les modèles Mini sont en tout cas justifiées. C’était un modèle qui semblait bien marcher, mais presque plus à la techniciens que pour le grand public. La preuve en est que, selon le CIRP, les ventes du 13 Mini représentaient à peine 3 % des iPhones vendus l’année dernière. Les 12 Mini ne représentaient déjà plus que 8%. Ajoutez à cela le fait que, dans un monde où la demande est élevée, sa batterie était courte, et c’est la fin de l’histoire.

Bien que la question sous-jacente soit probablement de savoir quelle importance a été accordée au fait que leurs batteries n’étaient pas aussi adaptées à l’utilisation actuelle par rapport aux modèles plus grands un problème technologique par rapport à la prédilection générale pour les écrans plus grands quelque chose d’esthétique et/ou de pratique.

En fin de compte, la taille (sur l’iPhone) semble avoir de l’importance

On se souvient d’une déclaration de M. Jobs en 2010, un an avant sa mort, dans laquelle il affirmait que « les grands téléphones ne se vendraient pas » parce qu’il les considérait comme inconfortables à utiliser avec plus d’une main.

L’engagement éternel en faveur de l’ergonomie et du confort était un mantra dans la vie de l’ancien PDG d’Apple qui semblait catégorique sur le fait qu’il ne voulait pas créer de dispositifs intermédiaires entre l’iPhone et sa nouvelle tablette. Une décision qui n’a pas quitté l’entreprise et qui a donné lieu à une bataille presque dialectique entre les téléphones compacts et les téléphones de grande taille, comme en témoigne la publicité pour l’iPhone 5 dont nous avons parlé au début. Tout pouvait être fait avec le pouce, et c’était leur pari à l’époque :

Les rumeurs sur la disparition de la Mini circulent presque depuis son lancement en 2020. Au début de l’année 2021, des rapports ont commencé à émerger selon lesquels Apple avait largement surestimé la demande pour ce téléphone et avait dû réduire drastiquement la production et qu’il ne représentait qu’un pourcentage à un chiffre de toutes les ventes d’iPhone.

C’est peut-être parce que la plupart des gens veulent juste des téléphones bon marché avec de grands écrans. Selon les estimations les téléphones dotés d’un écran de 5 à 5,5 pouces représentaient environ 13,5 % des unités expédiées par les fabricants en 2022. Les téléphones dotés d’un écran de plus de 6 pouces, quant à eux, ont représenté 40 % des expéditions. Données provenant de Statista montrent également que, ces dernières années, de moins en moins de petits téléphones ont été vendus, tandis que les grands téléphones ont augmenté.

Oui, la Mini avait ses inconvénients. Même si la capacité de la batterie a augmenté de 9 % avec le modèle 13, ce téléphone n’a jamais été capable de supporter une journée complète d’utilisation intensive. Et s’il était capable d’égaler les fonctionnalités de son homologue plus grand, il est difficile d’imaginer qu’Apple aurait pu faire une version Pro qui soit pratique.

Le monde disparu des mobiles compacts



Il s’agissait néanmoins d’une excellente option pour ceux qui n’étaient pas gênés par ces inconvénients (ou qui ne voyaient pas d’inconvénient à transporter un peu plus de matériel sous forme de piles les rares fois où ils en avaient besoin). Et c’est là la véritable magie de la Mini : elle comble (ou remplit, je suppose) une niche qui a été pratiquement abandonnée par les autres fabricants.

Il existe aujourd’hui d’excellents téléphones Android dotés d’un écran de petite taille, mais ce ne sont pas des mini, un modèle qui a hérité de la philosophie de conception des premiers iPhone. L’Asus Zenfone 9 a un écran de 5,9 pouces, et le Pixel 6A a un écran de 6,1 pouces.

Mais l’écran de 5,4 pouces de la Mini était plus petit. Aujourd’hui, l’iPhone SE, qui mesure 4,7 pouces, mais dont le combiné est plus grand, est l’appareil le plus contenu d’Apple. En outre, les différences en termes de fonctionnalités, là où le modèle Mini promettait le plus, sont là. Maintenant, rien qu’avec la SE, compact chez Apple est synonyme d’abordable.

Les smartphones à grand écran ont été introduits il y a 10 ans par les fabricants asiatiques. car dans des régions comme l’Asie et l’Afrique, le smartphone était le principal moyen d’accéder à l’internet. En l’absence d’ordinateurs et, bien sûr, de tablettes, un petit écran mobile était le plus adapté.

Selon Device Atlas qui compile les statistiques par appareil, les pays où les smartphones de plus de 5,7 pouces sont les plus courants sont la Malaisie, l’Égypte et la Russie. Il en va de même pour les appareils de 5,5 pouces en Inde et au Nigeria, où l’on rapporte « qu’il s’agit de la principale forme d’accès à l’internet pour de nombreuses personnes ». Il ne faut pas oublier que lorsqu’il s’agit de réduire les éléments par souci d’économie, un téléphone mobile est vital par rapport à un ordinateur portable, et certainement à une tablette.

Ce besoin est également devenu un besoin fondamental pour le reste des territoires. Et, en cours de route, il a emporté l’iPhone Mini avec lui.