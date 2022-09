La Tesla Model 3/Model Y supprimera les palettes de changement de vitesse le changement de vitesse sera sur l’écran

Dans un avenir proche, le Tesla Model 3 et le Modèle Y de Tesla n’aura plus de levier de vitesse et de clignotant, reflétant le changement qu’ils ont fait avec la mise à jour du Model S et du Model X de 2021. La fuite a été faite par Chris Zheng qui, dans le passé, a révélé des informations qui se sont avérées vraies sur les plans futurs de l’entreprise.

Tout sera basé sur des boutons tactiles. Dans le cas des clignotants pour indiquer les changements de voie, ils seront sur le volant. Dans le cas du changement de vitesse, il doit être situé sur l’écran tactile du véhicule, sur une bande verticale sur le bord gauche de l’interface graphique.

Avec ce changement, le Tesla Model 3 et le Modèle Y de Tesla débuterait également une fonction de changement de vitesse automatique. Le véhicule, qui utilise la vision artificielle et la destination indiquée sur la carte, est suffisamment intelligent pour choisir la bonne vitesse lorsque vous êtes sur le point de démarrer. Elon Musk avancé en 2021 que ce dernier serait proposé à toutes les voitures équipées du pack complet de conduite autonome. Ce qui ne viendra pas, c’est le volant étrier. Ils conserveront les circulaires traditionnelles.

En fait, dans le passé, nous avons déjà vu des volants Tesla de forme circulaire avec des boutons tactiles. Il est apparu dans une vidéo qui a fait l’objet d’une fuite il y a plusieurs mois, bien qu’il s’agisse d’un Model S Plaid de test.

La Tesla Model S n’a pas de palettes de changement de vitesse. Les clignotants sont commandés depuis le volant et les vitesses depuis l’écran central.

Tesla travaille depuis des années à la suppression des palettes de changement de vitesse

Tesla travaille depuis quelques années sur le retrait des leviers pour les clignotants ou les changements de vitesse. En 2020, ils ont breveté un volant avec des boutons tactiles à retour haptique, comme les trackpads des MacBooks et de nombreux autres ordinateurs portables. Ceux-ci n’ont aucun mouvement physique, mais simulent la sensation d’appuyer sur un bouton.

Bien que la version finale du volant avec des boutons à retour haptique sur le Modèle S et le Modèle X ne ressemble pas au graphique du brevet, s’il est conforme aux propositions de Tesla concernant un système différent pour certains aspects de la conduite.

Selon la fuite de Chris Zheng, le changement interviendrait avec la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y de 2023. Mais selon les informations de Conduire Tesla Canada si cela se produit, le changement pourrait intervenir à une date ultérieure.

Quelle que soit la date d’arrivée du système de conduite sans levier d’une Tesla, elle sera aussi controversée que les débuts du volant. étrier sur le Model S et le Model X. Les avis seront partagés sur l’efficacité de cette alternative, mais elle présente deux avantages importants.

La première est que, au fur et à mesure que le temps passe, Tesla peut optimiser et améliorer l’interface graphique du système de changement de vitesse à l’écran. Et ce sera toujours un avantage pour le propriétaire.

La seconde est la réduction des pièces mécaniques à l’intérieur du véhicule, qui ont inévitablement tendance à s’user. Moins il y a de composants physiques mobiles dans un système matériel, mieux c’est, car ils durent beaucoup plus longtemps, nécessitent moins de maintenance et leur comportement peut être modifié au moyen d’une mise à jour logicielle.