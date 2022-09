L’adoption des voitures électriques est plus rapide que prévu, du moins aux États-Unis

Le passage des voitures à essence ou diesel aux voitures électriques se fait plus rapidement que prévu, du moins aux États-Unis. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par Récurrent après avoir observé les données annuelles que le Boston Consulting Group (BCG) publie chaque année.

Ces résultats contredisent les déclarations de Jack Hollis, directeur des ventes de Toyota Amérique du Nord. Selon lui, le taux d’adoption des voitures électriques n’est pas assez élevé pour justifier une production massive de batteries. Il a également fait valoir que l’infrastructure n’est pas prête pour la recharge des voitures sur la route.

Mais Hollis, en plus de faire des déclarations non fondées, a un conflit d’intérêts. Toyota est, historiquement, l’une des entreprises qui s’est le moins engagée dans la transition vers la mobilité électrique et les énergies renouvelables. En fait, ils semblent favoriser l’adoption de l’hydrogène, qui est presque aussi polluant que l’essence si l’on tient compte de toute la chaîne de production, dans un exemple classique du syndrome de Galapagos.

Les projections concernant l’adoption des voitures électriques sont fausses

Selon l’étude réalisée par Récurrent les projections concernant l’adoption de la mobilité électrique aux États-Unis faites par le Boston Consulting Group ont tort. Chaque année, au cours des quatre dernières années, les choses se sont passées plus vite que prévu.

BCG, en 2018, a affirmé que l’adoption d’ici 2030 le pourcentage de voitures électriques aux États-Unis serait de 21%. Mais chaque année, ils ont dû augmenter les prévisions. En 2019, il était de 26 %, en 2021 il a bondi à 42 % et maintenant en 2022, ils estiment qu’il sera de 53 %. Mais si l’on regarde les antécédents, on peut aussi la sous-estimer.

En bref, les prévisions d’adoption de la voiture électrique, établies par les cabinets de conseil BCG, ne reflètent pas tout à fait la réalité actuelle. Il s’agit d’une tendance irrépressible qui est plus haute, plus forte et plus importante que ce que l’on aurait pu imaginer. En effet, ils ont dû doubler les prédictions entre 2018 et 2022.

Dans les déclarations à Teslarati le PDG de Récurrent Scott Case explique qu’ils constatent exactement le même problème avec d’autres cabinets de conseil. « L’adoption par le marché se fait plus rapidement que jamais dans le passé. Il ne s’agit pas de savoir quand la transition sera terminée, ou ce que disent les chiffres. Il s’agit de ce que les meilleurs analystes prédisent. Il reste huit ans avant 2030, combien de fois encore allons-nous lire une estimation erronée ? Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a qu’une seule direction dans laquelle l’adoption se dirige ».

Dans le cas de l’étude publiée par BSG, elle a été réalisée avant l’approbation de nouvelles incitations aux États-Unis pour la vente et l’adoption de voitures électriques. Le rythme d’adoption devrait donc s’accélérer, voire s’intensifier.

Le même taux d’adoption est observé en Europe, où les voitures électriques sont de plus en plus courantes dans les rues et sur les autoroutes.