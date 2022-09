L’Apple Car n’existe pas encore et elle met déjà les grands constructeurs automobiles sur les dents

Le site Apple Car est l’un des projets les plus énigmatiques de ces dernières années. On ne sait pratiquement rien à son sujet, mais chaque information liée à son développement apparent suscite un intérêt considérable auprès du public. Ceci est confirmé par une récente enquête menée par Strategic Vision aux États-Unis, où Apple se classe parmi les marques les plus appréciées par les acheteurs potentiels d’un nouveau véhicule. Ce n’est pas un mince exploit, étant donné que leur voiture n’existe pas encore.

Apple figure pour la première fois parmi les 45 marques incluses dans l’enquête, à laquelle 200 000 acheteurs de voitures neuves ont participé. Lorsqu’on leur a demandé s’ils envisageraient d’acheter une voiture fabriquée par la société de Cupertino, ils ont répondu qu’ils envisageraient d’acheter une voiture fabriquée par Apple, 26 % ont répondu qu’ils le feraient « certainement ». Cela place les Californiens en troisième position, derrière Toyota (38 %) et Honda (32 %), et devant Tesla et les constructeurs historiques comme Audi, Porsche et BMW.

Mais ce n’était pas tout. Lorsqu’il s’agit de demander aux répondants leur impression sur la qualité des marques, Apple arrive en tête. La réponse la plus fréquente dans cette section est « J’adore », l’entreprise de Tim Cook recueillant 24 % de cette sélection. Toyota et Honda suivent avec 15% et 13% respectivement. Pas mal pour Apple Car, qui semble capitaliser sur le fait qu’Apple est l’une des entreprises technologiques les plus précieuses au monde aujourd’hui.

L’Apple Car n’existe pas encore, mais elle fait déjà beaucoup de bruit



Aujourd’hui, il est impensable de dire que l’Apple Car sera un excellent produit ou un best-seller simplement parce que l’iPhone est un grand succès sur le marché. Cependant, cette enquête montre que Les projets d’Apple de se lancer dans l’industrie automobile suscitent une grande confiance. Même si on ne sait rien ou presque d’eux aujourd’hui.

L’accent mis par Apple sur la qualité du design et de la construction de ses produits est sans aucun doute un point qui suscite beaucoup d’intérêt. Sans parler des éventuelles innovations techniques qu’elle pourrait apporter au marché, surtout si les rumeurs d’une voiture électrique et autonome sans volant ni pédale se concrétisent.

Une autre information notable obtenue par Strategic Vision est que plus de 50 % des propriétaires actuels de Tesla envisageraient « certainement » d’acheter une Apple Car. Il reste à voir si cet intérêt se maintient dans le temps, selon qu’Apple confirme enfin qu’elle travaille sur son propre véhicule, compte tenu du secret qui entoure le projet depuis ses débuts.

Il sera également intéressant de voir comment les constructeurs automobiles établis perçoivent l’arrivée éventuelle d’une voiture développée par Cupertino. « En fin de compte, ce qu’Apple présente en termes de style, de groupe motopropulseur, de produit et d’autres caractéristiques clés déterminera le niveau d’intérêt suscité chez les acheteurs potentiels. Cependant, la reconnaissance de sa marque et sa réputation constituent une formidable plate-forme à laquelle les constructeurs automobiles doivent se préparer », a déclaré Alexander Edwards, président de l’institut de sondage.

Un projet qui n’est pas sans poser de problèmes



Selon certaines spéculations, Apple pourrait commencer la production de l’Apple Car en 2024, avec un œil sur introduction du marché en 2025. Toutefois, la société a été confrontée à un certain nombre de problèmes au cours de l’année écoulée, principalement en raison du départ continu d’ingénieurs et de cadres liés au projet. La plus notoire a été celle de Doug Field, qui a quitté la direction de l’équipe pour rejoindre Ford. Cependant, la firme californienne a renouvelé son personnel avec des noms forts, comme Luigi Taraborrelli, qui a récemment rejoint l’équipe de Laborghini.

Malgré cela, le sort final de l’Apple Car n’est pas encore tout à fait clair. En juillet dernier, L’information a déclaré que les cadres supérieurs de l’entreprise ne serait plus trop enthousiaste à l’égard de l’initiative. Parmi eux, Tim Cook, le PDG d’Apple, et Craig Federighi, vice-président senior des logiciels. Un désenchantement qui serait lié au changement permanent de noms, et à l’absence d’une figure de proue.