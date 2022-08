L’Apple Watch Pro peut ne pas être compatible avec les bracelets que vous possédez déjà

À mesure que nous nous rapprochons de la prochaine keynote d’Apple, le 7 septembre, nous en apprenons de plus en plus sur les produits qui seront dévoilés lors de l’événement. Alors que la plupart des projecteurs sont braqués sur l’iPhone 14, un autre appareil qui suscite beaucoup d’intérêt est la rumeur de l’Apple Watch Pro, la variante plus sophistiquée de l’Apple Watch portable.

L’une des principales nouveautés de l’Apple Watch Pro, et ce qui la distinguera de ses petites sœurs, est son… écran plus grand et un design aux lignes plates. Oui, celui que nous attendons dans le reste de la gamme depuis l’année dernière. Toutefois, cette nouvelle proposition comporte un inconvénient : les sangles des autres modèles ne seraient pas compatibles.

Selon l’utilisateur de Weibo « UnclePan » (via. MacRumors), qui dans le passé a partagé des informations précises sur les futurs produits Apple, Le design de l’Apple Watch Pro ne vous permettrait pas de porter les bracelets que vous possédez déjà. Par conséquent, si vous décidez d’acquérir la nouvelle version de la smartwatch, vous devrez également ouvrir votre portefeuille pour commencer à constituer une autre collection de bracelets.

Il est clair que ce serait une mauvaise nouvelle. D’autant que l’Apple Watch, quelle que soit sa génération, s’est distinguée par la prise en charge de n’importe quel bracelet même ceux sortis il y a des années. Ce serait la première fois qu’un portable de Cupertino nous oblige à acheter de nouvelles bretelles.



Si les informations d’OnclePan ont été fiables par le passé, il faut cette fois prendre son rapport avec des pincettes. En effet, Mark Gurman, l’une des sources les plus fiables du monde Apple, estime que l’Apple Watch Pro conservera la prise en charge des anciens bracelets. Cependant, il mentionne également qu’en raison de la taille de l’appareil, elles peuvent ne pas avoir l’air tout à fait correctes :

Je pense que l’Apple Watch Pro sera compatible avec les anciens bracelets, même s’ils risquent de ne pas s’adapter ou d’avoir l’air aussi bien compte tenu de la taille de la nouvelle montre.

Face à deux rapports contrastés, il vaut mieux être patient et attendre la keynote d’Apple qui, heureusement, n’est pas loin.

Au-delà de la question du bracelet, les rapports précédents prévoient que l’Apple Watch Pro a l’intention de conquérir les amateurs de sports extrêmes. C’est pour cette raison que l’enveloppe serait plus résistante que les modèles conventionnels, je choisirais donc un corps en titane.

En ce qui concerne son écran, il s’étendrait à 47 millimètres. Toutefois, la taille de la montre ne serait pas trop compromise, car l’idée serait de réduire les collerettes du panneau afin de réaliser cette augmentation. Tous les doutes seront levés le 7 septembre.