L’Apple Watch Pro sera dotée de trois nouvelles fonctionnalités exclusives

L’Apple Watch Pro, qui pourrait être annoncée demain en même temps que le reste des modèles de smartwatch d’Apple, ainsi que l’iPhone 14, n’a presque plus de secrets. Son apparence et ses principales caractéristiques ont fait l’objet de fuites en ligne depuis des mois, et à quelques heures de sa présentation officielle, nous en apprenons toujours plus sur certaines des fonctionnalités qui l’accompagneront. Les nouveaux détails, partagés par Mark Gurman par Bloomberg révéler la tâche principale du bouton étrange qui a été vu dans les dernières images divulguées.

Gurman a noté dans un tweet que « la gamme de bandes de l’Apple Watch Pro sera assez large ». Il suggère donc qu’Apple, comme elle le fait avec les autres modèles, permette aux utilisateurs de choisir parmi différents designs, finitions ou couleurs. Il précise également que les sangles seront liées aux sports extrêmes. Les bandes devraient également être fabriquées dans des matériaux plus résistants et plus respirants que ceux déjà proposés par la société pour les versions standard.

Les bretelles, quant à elles, pourront être complétées avec cadrans exclusifs. Ces derniers, selon le journaliste, fourniront des détails plus pertinents sur les mesures de santé et de forme physique.

En ce qui concerne le bouton supplémentaire vu dans les nouveaux rendus de l’Apple Watch Pro, Gurman affirme que celui-ci sera « programmable ». En d’autres termes, il sera possible de choisir l’action que nous voulons que la montre effectue lorsque nous appuyons sur le bouton. Ce bouton peut être utilisé pour ouvrir une application spécifique, accéder à une fonction particulière ou lancer une session de formation. On ne sait toutefois pas si ce bouton sera exclusif au modèle Pro ou s’il sera également disponible sur les versions précédentes.

A couple of things I’d point out regarding the Apple Watch Pro design:

– No flat sides. They are rounded like the Series 7.

– The new button on the left side is probably programmable to do whatever you want. For instance, launching a specific app, feature or workout.

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2022