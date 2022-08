L’Apple Watch Pro serait dotée d’un écran plus grand et d’une construction ultra-premium

L’événement de dévoilement de l’iPhone 14 n’est pas loin. Et avec les iPhones, il est fort probable que nous verrons les nouveaux modèles de l’Apple Watch Series 8. Peu de rumeurs sur ce que les nouvelles Apple Watches apporteront, et au-delà du rapport récurrent de « bords plats » qui ne s’est jamais vraiment matérialisé, nous ne savons pas grand-chose de nouveau.

Cependant, la rumeur la plus forte est celle de l’arrivée de l’Apple Watch Pro, que ce soit son nom ou non. L’idée est de présenter une montre plus axée sur les sports extrêmes ou, du moins, dotée d’une plus grande durabilité et de meilleures caractéristiques. Différent du modèle standard, qui conserverait des caractéristiques similaires à celles des modèles actuels.

En ce sens, cette « Apple Watch Pro » présenterait les caractéristiques suivantes une taille de boîtier plus grande, de 47 mm selon un rapport du site web japonais Mac Otakara. À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 7 est disponible dans des boîtiers de 41 mm et 45 mm. Une augmentation de taille qui constitue déjà un bond par rapport aux 44 mm du modèle précédent.

Écran plat et construction robuste pour l’Apple Watch Pro



Nous ne connaissons pas les fonctionnalités supplémentaires de la Watch Pro, mais tout porte à croire que cette Apple Watch ne serait pas axée sur l’augmentation des fonctionnalités, mais plutôt en proposant des améliorations des matériaux utilisés dans sa construction. Une plus longue durée de vie de son écran ou de son boîtier, avec de nouvelles sangles et, qui sait, une batterie plus grande.

Le même rapport de Oatakara note qu’il sera doté d’un écran entièrement plat (comme les rumeurs concernant la pré-Série 7), du moins exclusivement. L’idée est que le reste des modèles non-Pro, c’est-à-dire les modèles standard, conserverait des bords légèrement incurvés autour de l’écran. Le design plat pourrait améliorer la durabilité de l’Apple Watch Pro, au moins contre les chocs.

En outre, cela correspond aux rapports précédents de Mark Gurman à Bloomberg la société a déjà indiqué qu’il s’agira d’un modèle « robuste » conçu pour les activités à fort impact telles que la randonnée et les sports extrêmes.

Autres fonctionnalités attendues pour l’Apple Watch Pro incluent un boîtier en titane une plus grande autonomie de la batterie, un mode basse consommation étendu, une puce S8 plus puissante. Avec une augmentation du prix de la montre en main, bien sûr.