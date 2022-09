L’Apple Watch Ultra est compatible avec vos anciens bracelets après tout

Le site Apple Watch Ultra était l’une des grandes nouvelles de l’événement Far Out bien que des inquiétudes aient été exprimées au cours de la phase préparatoire quant à son prétendu manque de compatibilité avec les bracelets des autres modèles de smartwatch Apple. Heureusement, ce n’est pas le cas.

Non seulement vous pourrez utiliser vos anciens bracelets sur la nouvelle Apple Watch Ultra. Vous pourrez également acheter des bracelets conçus pour le modèle sport et les utiliser sur d’autres Apple Watches. Cela sera toutefois limité à certaines tailles.

Les rumeurs selon lesquelles l’Apple Watch Ultra ne serait pas compatible avec les précédentes bandes étaient fondées sur la taille de l’appareil. C’est que la version conçue pour les sports extrêmes arrive avec un boîtier de 49 millimètres nettement plus grande que les autres membres de la famille des smartwatchs. À titre de référence, la plus grande Apple Watch Series 8 mesure 45 millimètres, tandis que la nouvelle SE mesure 44 millimètres.

Or, ce n’est finalement pas le cas. Si vous parcourez la section dédiée aux bracelets sur le site web d’Apple, vous pouvez les filtrer par taille de boîtier. Si vous choisissez l’option 49 millimètres, vous trouverez toutes les versions compatibles avec l’Apple Watch Ultra.

Compatibilité du bracelet avec l’Apple Watch Ultra



Naturellement, en tête de liste, vous trouverez les nouveaux bracelets qui ont été spécialement conçus pour cette variante. Nous parlons de la Boucle Alpine (pour les activités de plein air), Piste en boucle (pour les sports d’endurance) et Océan (pour la plongée et les sports nautiques). Mais vous verrez aussi les autres options qui peuvent également être mises en œuvre sur la smartwatch, comme le Solo Loop, le Nike Sport ou le Loop Nike Sport, entre autres. Il convient de noter, cependant, que seules les versions de 45 millimètres sont compatibles avec le boîtier de 49 millimètres.

Il est important de noter que bon nombre des bracelets de 45 millimètres sont également compatibles avec l’Apple Watch de 42 millimètres. Cela signifie que, en théorie, vous pouvez également utiliser une ancienne version 42 mm sur l’Apple Watch Ultra bien que la société de Cupertino ne le mentionne pas sur son site web. Les plus petites tailles 38, 40 ou 41 millimètres ne sont pas compatibles avec le modèle de 49 mm.

Si, au lieu d’utiliser des bracelets plus anciens, vous préférez acheter un bracelet qui n’est pas spécifiquement conçu pour l’Apple Watch Ultra, vous pouvez vérifier la compatibilité au cas par cas lors du passage à la caisse.

Si vous vous demandez ce qui se passe lorsque vous pensez à cette situation à l’envers, c’est encore plus simple. La boutique en ligne d’Apple indique que les bandes Loop Alpine, Loop Trail et Ocean sont compatibles avec l’Apple Watch Ultra peut également être utilisé sur les modèles de 44 et 45 millimètres. Cela signifie que vous pouvez profiter des designs spécialement conçus pour sécuriser votre montre de sport dans des situations extrêmes sur d’autres Apple Watches.

En termes de prix, les bracelets spécialement conçus pour l’Apple Watch Ultra coûtent 1,5 million d’euros 99 euros l’unité quel que soit le modèle et la couleur.