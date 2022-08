L’astuce pour toujours profiter de la meilleure qualité d’image sur Netflix

Personne ne veut regarder des vidéos pixellisées surtout si vous payez pour les regarder. Cependant, c’est parfois le cas avec Netflix. Dans ce cas, il y a encore plus de raisons d’exiger la perfection, car, pour obtenir la plus haute qualité vidéo (4K), il faut s’inscrire à une compte plus cher.

Dans cette situation, il y a deux options : laisser faire et croire que tout fonctionnera comme prévu ou, comme nous allons l’expliquer dans cette vidéo, effectuer certaines modifications et vérifications pour être sûr de toujours obtenir la meilleure qualité vidéo possible sur Netflix.

Bien entendu, pour regarder Netflix en haute définition (HD) et/ou en Ultra HD 4K, vous devez disposer d’un téléviseur à écran plat TV compatible avec ces résolutions. Ou, à défaut, un smartphone ou un PC.

Deuxièmement, votre connexion internet devrait être suffisante. Netflix recommande un minimum de 15 Mbps pour le contenu 4K Ultra HD, 5 Mbps pour le FHD (1080p) et 3 Mbps pour le 720p.

Il convient également de rappeler que, pour regarder du contenu HD, vous devez disposer d’un compte Netflix Standard (le mode intermédiaire). Pour regarder du contenu 4K UHD, cependant, vous aurez besoin d’un compte Netflix Premium (le plus cher). Cette dernière variante ouvre également la porte aux contenus HDR et au son Dolby Atmos, même si pour profiter de ces deux options, il faut bien sûr disposer d’un équipement compatible.

Comment forcer Netflix à toujours diffuser la meilleure qualité d’image ?

Nous avons déjà vérifié que nous disposions d’un appareil capable de lire Netflix en HD et/ou UHD 4K. Nous savons également que notre connexion internet dispose d’une bande passante suffisante. Il ne nous reste plus qu’à demander à Netflix de faire sa part.

Par défaut, Netflix s’adapte automatiquement la qualité de la vidéo en fonction de la vitesse ou de la bande passante disponible. Il en va de même pour YouTube et les autres plateformes vidéo. La lecture ininterrompue est souvent privilégiée par rapport à la qualité de la vidéo.

Le problème est que, parfois, nous ne voyons pas d’inconvénient à interrompre temporairement la lecture pour faciliter le chargement du contenu dans la meilleure qualité possible. Ou, tout simplement, le système ne fonctionne pas comme prévu et, malgré le fait que nous pouvons faire streaming dans une qualité supérieure, il est « coincé » dans une résolution inférieure.

Heureusement, il existe une solution à ce problème. Pour ce faire, il faudra se rendre sur Netflix, dans son application officielle pour smartphones et/ou tablettes ou dans sa version web. Si vous effectuez la modification sur un appareil, elle affectera les autres appareils, car la modification sera liée à votre compte utilisateur.



Via le web, on se connecte à Netflix, on va sur notre profil, on va sur… Compte et faites défiler vers le bas jusqu’à notre profil, représenté par notre avatar. Cliquez sur le menu déroulant à droite et vous verrez plusieurs options. Nous sommes intéressés par celui qui dit Configuration de la lecture. Cliquez sur Changement.

Dans la nouvelle fenêtre, nous verrons l’option Utilisation des données par écran. Par défaut, nous voyons que c’est Automatique. Autrement dit, la qualité de la vidéo sera adaptée à la bande passante disponible. Ou à la résolution supportée par l’écran. Ou, dans le cas des appareils mobiles, les données disponibles. Si nous voulons la meilleure qualité vidéo disponible pour chaque vidéo du catalogue Netflix, nous devrons cocher l’option Haut et enfin cliquez sur Sauvez.

Attention aux données mobiles

Si vous appréciez Netflix sur votre téléviseur, votre ordinateur ou votre console de jeux, vous n’avez pas besoin de lire davantage. Cependant, si vous voulez regarder Netflix dans la meilleure qualité sur votre smartphone ou votre tablette, c’est une autre histoire. C’est là qu’un autre élément entre en jeu : le données mobiles disponible. En d’autres termes, plus la qualité de la vidéo est élevée, plus vous consommerez de données. Ainsi, si vous lisez Netflix sur un smartphone utilisant la 4G ou la 5G et que vous choisissez la qualité la plus élevée, vos données en pâtiront. A moins que vous n’ayez un données mobiles illimitées.

Pour se faire une idée, Netflix nous fournit quelques données utiles à titre de référence :

Avec une qualité vidéo et audio de base ( Sous ), 0,3 Go par heure est consommé.

), 0,3 Go par heure est consommé. En qualité standard, résolution SD, la consommation s’élève à 0,7 Go par heure.

La consommation passe à 3 Go par heure et par vidéo HD.

Si l’on choisit la résolution Ultra HD 4K, le chiffre passe à 7 Go par heure de vidéo.

Une solution possible pour éviter de manquer de données mobiles est de télécharger le contenu au préalable. Tout le catalogue Netflix ne prend pas en charge cette option, mais elle sera très utile si vous êtes en voyage ou dans un endroit sans couverture Wi-Fi et/ou si vous voulez regarder une série ou un film avec la plus haute qualité vidéo offerte par Netflix. Lorsque vous accédez à une série ou à un film, dans le catalogue, vous verrez l’indication icône de téléchargement sur la page de description.

Pour lire ce contenu hors ligne, vous devrez aller dans l’application et cliquer sur Téléchargements et Mes téléchargements. Veuillez noter que les téléchargements sont associés à l’appareil mais que vous pouvez les consulter depuis n’importe quel compte. Une fois que vous avez consulté ce contenu, vous pouvez le supprimer en cliquant sur Modifier & Supprimer.