L’astuce WhatsApp qui empêchera Google ou Facebook d’espionner vos messages

sur whatsapp nous avons passé de nombreuses heures à parler avec tout le monde. Et souvent, nous partageons des données et des informations sensibles que nous ne voulons probablement pas voir entre les mains des autres. La solution à cette peur est chiffrement de bout en bout, quelque chose qui s’applique à vos conversations WhatsApp par défaut. Cependant, avec une simple astuce WhatsApp, vous pouvez également étendre cette protection à vos sauvegardes de chat.

De cette façon, vous empêcherez des acteurs tels que Google, Apple ou Facebook d’espionner dans vos messages, documents et audios. Aucune de ces entreprises n’est censée le faire, mais étant donné que ce sont elles qui stockent vos sauvegardes, on pourrait dire que, techniquement, elles ont la capacité de le faire.

Grâce au cryptage de bout en bout, vous pouvez cependant protéger votre sauvegarde afin qu’elle ne soit accessible qu’à celui qui possède le mot de passe. Un mot de passe qui doit également être différent de celui que vous utilisez pour accéder à Google Drive ou iCloud, et que vous seul connaissez car le vous avez personnellement configuré. Après avoir fait cette introduction, nous vous expliquons comment activer cette astuce WhatsApp.

Activer la sauvegarde cryptée

Pour augmenter la sécurité de votre sauvegarde, ouvrez simplement Réglages Soit Paramètre et allez à Chats > Sauvegarde > Sauvegarde chiffrée de bout en bout. Cliquer sur Activer et suivez les instructions qui s’afficheront à l’écran.

En gros, il va falloir indiquer un mot de passe afin que vous seul puissiez déverrouiller la sauvegarde cryptée. Enfin, vous devrez cliquer sur Créer et attendez que WhatsApp fasse sa première copie cryptée.

Pour que cette astuce WhatsApp soit efficace, essayez n’oubliez pas le mot de passe que vous avez créé, car, selon les termes de WhatsApp, « si vous perdez vos chats WhatsApp et oubliez votre mot de passe ou votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer votre sauvegarde ». Un travail, allons-y. Si vous en avez assez de la sauvegarde cryptée à l’avenir, vous pouvez le désactiver du même menu que nous avons vu auparavant. Vous aurez besoin du mot de passe. Pour le reste, à partir de maintenant ce sera plus dur espionner vos messages WhatsApp.

Le chiffrement de bout en bout est une méthode de sécurité qui rend difficile l’interception des messages. Une simple astuce WhatsApp qui protège votre vie privée. Selon la société de sécurité Kasperskyconsiste en « appliquer le chiffrement aux messages sur un appareil afin que seul l’appareil auquel il est envoyé puisse le déchiffrer. le message passe de l’expéditeur au destinataire sous forme cryptée.

Le contraire est l’envoi de données en texte clair. Cela a ses problèmes de sécurité. Premièrement, si quelqu’un intercepte le message, il peut le lire sans aucun problème. Et si le responsable du service, que ce soit WhatsApp ou Facebook, veut y jeter un œil, il peut aussi le faire sans difficulté.

Depuis longtemps, WhatsApp chiffre par défaut les messages que vous envoyez et recevez dans les conversations et les groupes. Il crypte également « les mises à jour de statut, les appels, les photos, les vidéos, les messages vocaux et les documents ». La page d’aide de WhatsApp indique que « le chiffrement de bout en bout garantit que seulement vous et la personne avec qui vous communiquez peut lire ou écouter ce qui est envoyé, et que personne d’autre, même pas WhatsAppJe peux le faire ».

Vous pouvez vérifier que le chiffrement de bout en bout est activé pour vos conversations en entrant les informations de groupe ou de contact. Il y a une section appelée chiffrement qui indique que « les messages et les appels sont cryptés de bout en bout ». De plus, lorsque vous démarrez une nouvelle conversation, vous verrez un message similaire au début de celle-ci.

En option, vous pouvez vérifie ce chiffre entrant chiffrement. Vous y verrez un code numérique et un code QR. Comme il est dit sur cet écran, « scannez ce code » sur l’appareil de l’autre personne. Ainsi, vous pouvez vérifier que le cryptage est activé et travaillant dans votre conversation. Une astuce WhatsApp simple mais efficace qui empêchera vos messages d’être espionnés.