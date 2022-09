L’avenir d’Apple passe aussi par la publicité

Apple souhaite également que la publicité soit un secteur important de son activité, au même titre que le matériel, à travers la fabrication et la vente d’appareils tels que l’iPhone, ou de services tels qu’Apple Music et iCloud. L’entreprise, telle que détaillée par Financial Times, poursuit différentes stratégies qui le permettront, selon les analystes du secteur, développer ses activités publicitaires et passer de 4 milliards de dollars de revenus actuels à 4 milliards de dollars, à 30 milliards de dollars américains au cours des quatre prochaines années.

Selon le média susmentionné, la société basée à Cupertino est à la recherche de nouveaux talents pour sa division des plateformes publicitaires. Il s’agit actuellement d’une équipe de 250 personnes, qui pourrait passer à 466 personnes lorsque l’entreprise aura pourvu les 216 postes vacants. C’est quatre fois le nombre d’employés qui faisaient partie de cette division en 2020, où il n’y avait que 56 personnes à l’époque.

L’augmentation de l’équipe dans le domaine des plates-formes publicitaires coïncide avec les projets de l’entreprise révélés il y a quelques semaines par le directeur général de l’entreprise. Bloomberg. Les médias ont affirmé que Apple avait l’intention d’afficher des publicités sur un certain nombre de ses services et plateformes. Apple, en particulier, pourrait afficher des publicités dans l’App Store, et celles-ci pourraient s’étendre à des applications telles que Maps, Books ou Podcast.

Ainsi, l’entreprise pourrait connaître une augmentation très importante de ses activités publicitaires par rapport à ce qu’elles généraient fin 2020. Selon les données d’Evercore ISI, Apple générait à peine un milliard de dollars dans son activité publicitaire en 2020. Cette année, ce chiffre atteindra presque 5 milliards de dollars. Le cabinet d’études prévoit que d’ici 2023, l’activité publicitaire d’Apple générera environ 7,3 milliards de dollars ; d’ici 2024, environ 12 milliards de dollars ; d’ici 2025, près de 20 milliards de dollars ; et d’ici 2026, dépassent les 30 milliards de dollars de recettes publicitaires.

Apple joue de ses mesures de confidentialité à son avantage



Apple, en plus, peut tirer parti de l’une de ses caractéristiques de confidentialité les plus importantes pour développer son activité publicitaire. Un dispositif de protection de la vie privée qui a, en fait, considérablement nui à d’autres entreprises qui fondent également une grande partie de leur activité sur les publicités. Parmi eux, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, et qui impute ses mauvais résultats trimestriels, en partie, aux mesures de protection de la vie privée d’Apple.

Nous parlons bien sûr de la transparence du suivi des applications, l’option qui permet aux utilisateurs de choisir s’ils veulent qu’une application suive et collecte leurs mouvements à des fins publicitaires. Le fait que des entreprises telles que Meta ne puissent pas afficher des publicités en fonction des intérêts des utilisateurs peut inciter les entreprises qui souhaitent faire de la publicité par le biais d’Apple à préférer le faire.

La société dirigée par Tim Cook, cependant, a toujours ou du moins, jusqu’à présent a été réticent à faire de la publicité son activité. Réclamer en 2018, même, qu’ils pourraient gagner « une tonne d’argent » si les clients étaient leurs produits. Mais qu’Apple avait choisi « de ne pas le faire ». En tout état de cause, et malgré les contradictions de Cook, l’activité publicitaire d’Apple sera nettement inférieure à celle de Google (209 milliards de dollars). Il sera également inférieur à celui de Meta (115 milliards de dollars).