L’avenir de She-Hulk dans le Marvel Cinematic Universe

She-Hulk : Avocat Hulka n’a pas encore été lancé et pourrait déjà se positionner comme l’un des visages les plus importants du Marvel Cinematic Universe. C’est un personnage ayant une longue histoire dans les comics qui fera ses débuts dans la série Disney+, à partir du 18 août 2022. La dimension du personnage n’est pas seulement pressentie par son passage dans la bande dessinée, mais aussi parce que le fait même d’être un personnage de la bande dessinée est un facteur déterminant Mark Ruffalo a évoqué l’avenir du personnage, interprété par Tatiana Maslany.

Dans les déclarations faites à Hollywood Reporter Mark Ruffalo, célèbre pour son rôle de Bruce Banner/Hulk dans le Marvel Cinematic Universe, a plaisanté sur la place qu’occupera She-Hulk dans le récit en prenant un peu de la place qu’il avait : D’accord, il peut avoir un an de atención, en referencia al papel de Tatiana Maslany. Elle est présente maintenant et il n’y aura pas d’autre Avengers sans elle. Ce sont les « J’ai entendu ». Cette dernière phrase est la plus importante, même de manière humoristique.

She-Hulk, dans les comics, est un personnage qui a fait partie des Avengers et même des 4 Fantastiques. Sur She-Hulk : Avocat Hulka aucun de ces scénarios ne sera exploré, d’après ce que nous avons pu dire sur la série. Il s’agit d’une histoire de présentation de personnage, en compagnie de l’un des membres clés des Avengers du Marvel Cinematic Universe, son cousin Bruce Banner.

She-Hulk et son influence possible sur le Marvel Cinematic Universe

L’un des aspects qui ressort en ce qui concerne la She-Hulk : Avocat Hulka est le ton dans lequel l’histoire est racontée, avec la comédie comme principal véhicule. Bien que cela puisse sembler être une décision d’auteur de la série la série Disney+ de Marvel, elle est finalement cohérente avec le comportement du personnage dans les comics. She-Hulk est considérée comme une pionnière dans la rupture du quatrième mur. Son dialogue avec les lecteurs est constant.

C’est une héroïne au ton beaucoup moins formel que les autres dans le Marvel Cinematic Universe. Elle l’est, sans sortir de son rang : c’est une avocate et, avant cela, une femme qui gère un certain nombre de problèmes personnels en cours de route. L’une d’entre elles est son manque de confiance en elle. Dans les bandes dessinées Marvel, elle n’était pas tout à fait à l’aise avec son image. En acquérant les pouvoirs de Hulk, en augmentant sa taille et sa masse musculaire, elle trouve un côté qui la rend beaucoup plus confiante.

En raison de ce détail, contrairement à Bruce Banner qui, dans le Marvel Cinematic Universe, est constamment en désaccord avec Hulk, en She-Hulk : Avocat Hulka verra progressivement un personnage qui embrasse cette nouvelle identité et se présente même sur des plateformes telles que Tinder de cette manière.

Entre le ton comique et cette capacité à se déployer, il s’agit d’un pari intéressant pour Disney, qui ouvre peut-être la voie à l’arrivée éventuelle de Deadpool plus tard. D’autre part, le récit s’ouvre progressivement à des histoires plus banales, au niveau de la rue, avec l’incorporation de personnages tels que Daredevil joué par Charlie Cox.

Son rôle dans Secret Wars

She-Hulk a commencé à faire partie de Avengers publié en juillet 1982. Deux ans après son introduction, il est apparu dans Guerres secrètes. Cette bande dessinée, développée par Jim Shooter raconte comment divers super-héros et vilains sont transportés à Battleworld par le Beyonder, une entité cosmique.

La même chose pourrait-elle se produire dans le Marvel Cinematic Universe ? La phase 6 se terminera par Avengers : La dynastie Kang et Avengers : Secret Wars. Le personnage jouera très probablement un rôle clé dans ces productions, soit aux côtés de Hulk, soit en le remplaçant. Si ce dernier ne sera pas directement influencé par le travail de Jim Shooter, mais par celui de Jonathan Hickman, avec l’effondrement du multivers, on sent que le personnage jouera un rôle actif dans ces histoires.

Son introduction fait partie d’un vaste travail que Marvel et Disney ont entrepris pour réorganiser leur base de super-héros. Plusieurs personnages importants des phases précédentes ont disparu, notamment Tony Stark/Iron Man et Steve Rogers/Captain America. D’autres ont progressivement émergé. Alors que les deux films Avengers sont encore loin, il est probable qu’ils auront de nombreux visages différents en relation avec… Avengers : Endgame.