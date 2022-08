Le développement de GTA 6 est déjà bien avancé et il va être incroyable

GTA 6 n’a pas de date de sortie confirmée ni de détails. Au-delà des rumeurs selon lesquelles nous reviendrons à Vice City et que l’intérieur des cartes sera le plus détaillé, on ne sait rien. Eh bien, oui, qui est en développement depuis un certain temps déjà et qui sera sans aucun doute l’une des pierres angulaires de la série.

Toutefois, Take Two, la société mère de Rockstar, tient à préciser que les enjeux de GTA 6 seront importants. Très grand. Et ils veulent que, comme à chaque sortie, la sortie du jeu sera un tournant, non seulement dans l’industrie du jeu vidéo. Mais aussi dans l’ensemble du secteur du divertissement. Et à en juger par ce qui s’est passé avec leurs autres sorties, ils sont sûrs de réussir.

GTA est sans aucun doute le titre à monde ouvert le plus acclamé au monde. C’est aussi l’une des plus grandes références de la culture populaire, et en même temps, un continent du meilleur du divertissement qui, sous forme de satire, est présent dans ses jeux. La barre a été placée très, très haut, surtout si l’on considère que GTA 5 est toujours l’un des titres les plus vendus et son jeu en ligne est toujours l’un des plus joués.

Le développement de GTA 6 se déroule sans heurts



Aujourd’hui, et quelques jours seulement après que des rumeurs aient fait état d’une carte extrêmement détaillée de Vice City, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a clairement indiqué que le jeu qu’ils ont en main portera à un niveau supérieur de nombreux points de repère de l’industrie. Il a également clarifié, que le développement du jeu est déjà bien avancé :

Alors que le développement du prochain épisode de la série Grand Theft Auto est en bonne voie, l’équipe de Rockstar Games est déterminée à établir une fois de plus des références créatives pour la série, notre industrie et l’ensemble du divertissement, comme le label l’a fait avec chacune de ses sorties de premier ordre.

Ce ne sont pas les seuls détails dont nous disposons sur le jeu. Bloomberg a déclaré que GTA 6 fera l’objet d’un développement continu tout au long de son cycle de vie. L’idée, selon les sources médiatiques, est de mettre constamment à jour le jeu avec « de nouvelles missions et villes ». Ils notent également que GTA 6 comprendra plus de lieux intérieurs que tous les GTA précédents.