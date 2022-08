Le drone d’intérieur DJI Avata en action dans une vidéo divulguée

DJI semble ne pas être pressé d’annoncer officiellement la DJI Avata le deuxième drone FPV de la marque, qui, selon les précédentes rumeurs, pourra être utilisé même à l’intérieur. Les informations sur l’appareil continuent cependant de fuir, et les derniers détails que nous connaissons sont dus à une nouvelle vidéo postée par l’utilisateur @OsitaLV, qui a montré le drone compact en fonctionnement.

La vidéo montre comment un pilote utilise le DJI Avata à l’aide de l’écran tactile contrôleur de mouvement de la société qui est également compatible avec d’autres modèles du catalogue de la société, comme le DJI FPV. Les lunettes qui permettent de voir ce que le drone capture semblent toutefois quelque peu différentes de celles proposées actuellement par le fabricant.

Bien qu’ils conservent le même design, sont plus compacts et probablement plus léger. Les dernières secondes de la vidéo montrent également l’appareil volant à l’extérieur, bien qu’aucun autre détail sur son fonctionnement ou son apparence ne soit fourni.

Le design du DJI Avata, cependant, a également été repéré dans diverses images de fuite. Étant un drone FPV (conçu pour le divertissement et les activités plus intenses), il conservera le format compact de la génération précédente, mais avec une esthétique complètement différente. L’entreprise semble avoir opté pour des lignes plus rectangulaires et des les hélices qui sont maintenant protégées. Les photos montrent également la manette et les lunettes que l’on peut voir dans la vidéo qui a fuité.

Le DJI Avata pourra voler en intérieur



L’une des principales nouveautés du DJI Avata est qu’il va pourra être utilisé à l’intérieur. D’où son nouveau look et, en particulier, le fait que ses rotors sont couverts. Il pèsera également 500 grammes. Il sera également capable de capturer des vidéos en résolution 4K, selon les détails figurant sur la boîte de l’appareil, qui montre également qu’il sera capable de capturer des vidéos en résolution 4K a été divulgué grâce à un autre utilisateur de Twitter.

Le DJI Avata, d’un autre côté, sera également doté d’un « émetteur HD à faible latence ». Il pourrait également inclure le contrôleur de mouvement, ainsi que les lunettes, dans la boîte elle même. Toutefois, il ne serait pas inhabituel de voir différentes options, comme celle où seul le drone est inclus.

En ce qui concerne son lancement, l’utilisateur @OsitaLV, qui a divulgué la vidéo du drone en fonctionnement, affirme que la société l’annoncera au cours du second semestre de 2022. Cependant, il ne donne pas de date exacte.