Le film Bioshock de Netflix est toujours d’actualité et nous avons enfin de nouveaux détails

Il faut remonter à de nombreuses années pour trouver les premiers rapports sur un… film action en direct de Bioshock la célèbre franchise de jeux vidéo créée par Ken Levine. La dernière fois que nous avons entendu parler de l’adaptation, c’était qu’elle était sous l’égide de Netflix, mais rien d’autre. Heureusement, cette semaine, la plateforme nous a surpris avec nouveaux détails du long métrage, et tous sont très prometteurs.

Il faut se rendre à l’évidence : lorsque l’on associe les mots « adaptation » et « Netflix », cela déclenche presque naturellement un sentiment d’alarme en nous. La raison ? Le service ne s’est pas montré à la hauteur lorsqu’il s’est agi de créer des films ou des séries basés sur des œuvres d’autres secteurs du divertissement. Bien sûr, il y a quelques exceptions, telles que le récent Marchand de sable. Malgré la référence ci-dessus, avec Bioshock les doutes sont à nouveau apparus.

Maintenant, dans une certaine mesure, nous pouvons être rassurés que le film de Bioshock est entre les mains d’un réalisateur respecté. Nous parlons de Francis Lawrence qui a été responsable de la réalisation de films tels que je suis une légende, Les Jeux de la Faim : Catching Fire et à venir Slumberland. D’un autre côté, le scénario est de Michael Green également auteur de Logan, Blade Runner 2049 y American Gods.

Il est donc clair que Netflix ne lésine pas sur les moyens avec la production de… Bioshock. Tous les jeux de la franchise se sont distingués, en plus de leur gameplay exquis à la première personne, pour avoir une composante narrative exceptionnelle. En fait, beaucoup le placent dans l’Olympe des jeux de tir à la première personne juste à cause de son histoire. On ne peut donc pas en attendre moins de l’adaptation cinématographique.



Indépendamment du fait que le film de Bioshock se déroule à Rapture (sous l’eau) ou à Columbia (dans le ciel), Netflix devra faire un investissement financier important dans ses effets visuels. Ils ont donc l’occasion de briller au milieu de tant d’autres séries dont les visuels séduisent le public. At Home en est un bon exemple : Stranger Things. A l’extérieur, c’est Le Mandalorien sur Disney+ ; Maison du Dragon sur HBO Max ; et bientôt Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video.

Malheureusement, pour l’instant, il n’y a pas d’informations sur le casting.. Il n’y a pas non plus d’information sur une date de sortie estimée, mais nous pouvons deviner que l’attente sera longue car le projet est encore à un stade précoce de développement.

Netflix et son parcours mouvementé avec des adaptations

Comme mentionné au début, le bilan de Netflix en matière d’adaptations, qu’elles soient basées sur des anime, de la littérature ou des jeux vidéo, est loin d’être parfait. Hier encore, par exemple, a annulé la série de Resident Evil. La célèbre franchise de Capcom. La production a été condamnée avant sa sortie car certains des acteurs étaient loin des caractéristiques physiques des personnages originaux. Dans l’ensemble, le contenu laisse beaucoup à désirer.

Sur la table, nous pouvons également mettre les échecs de Death Note, Cowboy Bebop, Cerveau de feu et Full metal Alchemist parmi d’autres. Pourtant, les sociétés propriétaires des franchises n’ont pas complètement perdu confiance en Netflix. Death Note Je vais réessayer avec une série action en direct qui est maintenant dirigée par les créateurs de Stranger Things. En ce qui concerne les jeux vidéo, les adaptations de Horizon Zero Down, La Division, Assassin’s Creed, Splinter Cell. Au-delà du bien et du mal, Sonic, Pokémon, Far Cry et, bien sûr, Bioshock.