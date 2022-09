Le film Rogue Squadron réalisé par Patty Jenkins aurait été annulé

Le film de Rogue Squadronpar Patty Jenkinsaurait été annulée. Lors de l’événement D23, Disney a fixé des dates de sortie pour plusieurs films et en a laissé d’autres de côté. Le film réalisé par Jenkins, qui devait sortir en salles le 23 décembre 2023, n’est plus dans le calendrier.

Discussions sur le film et d’autres médias rapportent que Rogue Squadron a disparu du radar de Disneyce qui signifie deux choses : soit le film est annulé, soit il restera indéfiniment dans le congélateur. Les engagements de Patty Jenkins pour Wonder Woman 3 et la pandémie de COVID-19 ont entraîné des retards dans la production. En plus de cela, il y a des rumeurs selon lesquelles le réalisateur aurait quitté le projet en raison de divergences créatives.

Des sources proches de Disney ont confié à Matthew Belloni, éditeur de The Hollywood Reporterque la micro-gestion par les dirigeants de Lucasfilm a fini par frustrer Jenkins qui ont quitté le navire. Bien que Rogue Squadron n’a pas été officiellement annulé, le départ de son réalisateur se produit de la même manière que pour d’autres projets, comme la trilogie de David Benioff et Dan Weiss.

Quand les créateurs de Game of Thrones ont signé avec Lucas film pour produire trois films Star Wars, ils pensaient avoir une liberté de création. Weiss et Benioff avaient l’intention de s’éloigner de la saga Skywalker et d’explorer l’origine des Jedi, mais Disney avait d’autres plans. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, et un groupe restreint de cadres revoient souvent l’intrigue point par point, au grand dam des réalisateurs.

Rogue Squadron a peut-être été le meilleur film de Star Warsmais Disney est intéressé par la série

Rogue Squadron pourrait devenir l’un des films les plus importants de Star Wars. Annoncé à l’origine lors de la journée des investisseurs de Disney fin 2020, le film a débuté en fanfare. Dans une courte vidéo, Patty Jenkins a partagé sa passion pour la vitesse et a promis de produire… le meilleur film de course de tous les temps.

Le film, basé sur le célèbre escadron de l’Alliance rebelle, aurait été… le premier de Star Wars d’être dirigé par une femme. Avec Patty Jenkins aux commandes, Disney avait une chance de reconquérir les fans. Ce que le monde n’avait pas prévu, c’est que Le Mandalorien et d’autres séries de Disney Plus dicteraient l’avenir immédiat de la saga.

Rogue Squadron n’est pas le seul projet abandonné par Patty Jenkins afin de donner la priorité à Wonder Woman 3. En décembre, il a été confirmé que le réalisateur a laissé le fauteuil de directeur vacant pour Cleopatra, avec Gal Gadot. Le film, qui cherche à faire revivre l’époque des grandes productions, sera désormais réalisé par Kari Skogland, réalisateur de Falcon et le Soldat de l’hiver.