Le GALAXY S21 de SAMSUNG à moitié prix !! Une promotion à ne pas rater

Samsung a lancé depuis peu un produit phare avec le Galaxy S21 5G. L’appareil combine le système de caméra professionnel très avancé avec l’écran le plus lumineux et le plus intelligent jamais vu sur un Galaxy. De plus, Samsung n’a pas oublié la dimension créativité et productivité, car le stylet S-Pen fait ses débuts dans la série Galaxy S.

Souhaitez-vous acheter un Samsung Galaxy S21 ? Maintenant est votre chance, puisque le produit (Samsung Galaxy S21 5G 128 Go Blanc) est actuellement en promotion sur le site de shopping Rakuten : Vous pouvez obtenir le smartphone pour seulement 460 €, au lieu de 859 €. Grâce à ce bon plan, vous pourrez économiser 399 €.

Conception unique et élégante du Samsung Galaxy S21

Le Galaxy S21 série 5G est doté d’un boîtier Contour Cut Caméra intégré au cadre métallique. Le design du smartphone garantit une apparence élégante et intemporelle. La durabilité est assurée grâce au Corning Gorilla Glass Victus, qui est actuellement le verre le plus résistant sur le marché.

Un smartphone avec un écran incomparable

Avec un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, le Galaxy S21 5G dispose de l’écran le plus intelligent parmi les smartphones Samsung à ce jour. De plus, vous n’avez plus à choisir entre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et un écran Quad HD+, puisque le Galaxy S21 5G offre les deux.

Le taux de rafraîchissement s’ajuste automatiquement au contenu que vous visualisez. De cette façon, vous pouvez non seulement profiter de la meilleure image, mais également d’une batterie qui dure pendant des heures.

Comparé au Galaxy S20, le Galaxy S21 5G offre une image 25 % plus lumineuse avec une luminosité maximale de 1 500 nits. Pour information, un smartphone Galaxy n’a jamais été aussi lumineux.

Triple appareil photo de très haute qualité

Le Galaxy S21 5G est doté du système d’appareil photo professionnel qui est actuellement l’une des caméras les plus avancées de Samsung. Cela permet de prendre des photos et vidéos d’une qualité hors norme.

Le smartphone possède un capteur principal de 12 mégapixels, ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels.

De plus, le mode portrait de la Galaxy s21 a été amélioré, avec un éclairage de studio et une estimation de la profondeur. Au niveau des enregistrements vidéo, il est désormais possible d’enregistrer en 4K avec un mode auto-frames qui passe automatiquement de 30 à 60 fps en fonction de la luminosité.

Un smartphone disposant d’un processeur ultra performant

À l’intérieur du Samsung Galaxy S21 série 5G, nous trouverons le processeur Exynos 2100, le chipset fabriqué en 5 nanomètres. C’est l’un des processeurs les plus puissants qui intègrent le modem 5G.

L’Exynos 2100 est livré avec un cœur principal ARM Cortex X1 à 2,9 GHz, accompagné de trois cœurs A78 à 2,8 GHz et de quatre cœurs A55 à 2,2 GHz. Pour le GPU, l’appareil dispose d’un ARM Mali-G78.

Pour la RAM, ce modèle Galaxy S21 de Samsung dispose de 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.