Le grand dilemme de la succession au trône de fer dans House of the Dragon

Dans le troisième chapitre, House of the Dragon qui peut maintenant être vu sur HBO Max, a annoncé qu’un schisme dans la famille royale est inévitable Viserys devenant le premier régent avec un héritier féminin, sa situation est instable. D’autant plus, après avoir contracté un second mariage qui lui a permis de concevoir l’héritier mâle tant désiré.

Alors que la revendication du trône de fer de sa fille aînée, Rhaenyra, est au cœur d’une dangereuse confrontation. Une qui indique clairement que, dans le Westeros de House of the Dragon le regard porté sur les femmes n’est pas seulement un préjugé. C’est aussi une façon de comprendre comment le pouvoir se transmet dans des successions hostiles souvent marquées par des transitions politiques tumultueuses.

Encore une fois, la perception des femmes dans le monde fictif de George R.R. Martin est au centre du débat sur la télévision. Mais cette fois, contrairement à celle qui s’est focalisée sur la cruauté de Cersei Lannister ou la chute dans la folie de Daenerys Targaryen, la question est différente : quel est le véritable enjeu de l’intrigue autour du Trône de fer et du successeur de Viserys Ier ? La réponse ne concerne pas seulement le sexe de l’héritière. Il laisse également entrevoir les implications qui lient l’intrigue à une réflexion complexe sur le contrôle.

Ce n’est pas seulement de la misogynie, c’est de l’ambition pour le trône de fer

Rhaenyra, qui a droit au trône de fer, a le bon âge, la bonne formation et le bon caractère pour devenir une reine respectée. Mais la cour et les Maisons qui veillent à la stabilité du royaume préfèrent la promesse inachevée d’Aegon II, âgé d’à peine deux ans.



Sur le terrain, tout semble se concentrer sur une sorte de discrimination traditionnelle et ancestrale. Cependant, l’histoire de Martin analyse les liens entre les différents membres de la famille Targaryen à partir de la complexité de leur arbre généalogique.

Avec une série d’incestes liant la famille à un héritage inquiétant, la décision de savoir qui occupera le Trône de Fer est cruciale Jaehaerys Ier l’établit en décidant par consensus des nobles de son successeur. En effet, la grande première séquence de la série se termine par une phrase fracassante. Le roi savait que la Maison la plus forte de toutes ne pouvait être détruite que par elle-même », explique Rhaenyra avec regret.

Une vision du pouvoir, du sexe et de la peur qui imite la réalité

Sur Game of Thrones dont le conflit découle d’une usurpation de succession la lignée dynastique des Targaryen est redoutée. D’abord Varys, Main du Roi du redoutable Aerys II, puis Cersei, ont clairement fait savoir que la santé mentale de la Maison était un problème. Chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux tirent à pile ou face et le monde retient son souffle pour voir de quel côté il tombe. Ce qui ressemble à une expression familière ou, en tout cas, à une justification de la trahison et du meurtre, est lié à autre chose.

En particulier, avec la décision de la famille de marier des membres très proches. Cela garantit que la lignée d’héritiers reste toujours dans les limites du contrôle consanguin. Même si, bien sûr, elle a des répercussions sur la santé mentale et physique de ses membres.

Ce n’est pas un hasard si George R.R. Martin les a décrits comme très semblables l’un à l’autre. C’est une façon d’insinuer que les Targaryens, avec leurs cheveux platine et leurs yeux violets, ont pris la décision de créer un groupe soudé. Au point d’affecter leurs descendants à l’avenir.

Il s’agit aussi d’autre chose. Dans le premier chapitre de House of the Dragon la scène violente de la mort d’Aemma Targaryen pendant l’accouchement a mis le public mal à l’aise et l’a déconcerté. Mais la séquence était intentionnelle. Cela pourrait, rétrospectivement, expliquer le motif pour lequel la résistance à l’arrivée d’une femme héritière du trône. C’était un événement concret qui montrait clairement que la vie des femmes à l’époque imitée dans la fiction était difficile. A tel point que le programme met l’accent sur le sujet de manière brutale et sanglante.

Les terreurs d’un royaume divisé dans House of the Dragon

Une reine Targaryen pourrait mourir en accouchant. Ce serait un bouleversement majeur, non seulement pour l’héritier présumé, mais aussi pour le roi consort, sans réel pouvoir. Bien plus, au milieu de un territoire hostile qui maintient sa stabilité grâce à la peur provoquée par le pouvoir de la maison régnante.

À moins que la reine n’épouse son frère ou un autre parent très proche, la bataille pour le trône de fer pourrait créer des factions. C’est d’ailleurs ce que mentionne Otto Hightower dans le troisième chapitre. La Main du Roi offrait une solution possible à la succession divisée entre Rhaenyra et Aegon II. Compromets-les, c’est le seul moyen de garder le royaume uni, suggère-t-il à un Viserys terrifié.

Encore plus inquiétant, la possibilité d’une reine à Westeros alimente les tensions compliquées entre les factions en guerre. Le régent pourrait engendrer un fils qui n’a pas la légitimité du père, comme le comprend l’histoire de Martin. En d’autres termes, si le monarque devait épouser un homme qui n’est pas un Targaryen, cela élèverait la position de ce dernier. Cela le mettrait également dans une position avantageuse vis-à-vis du reste des Chambres et provoquerait un déséquilibre latent.

Au cours du troisième épisode de la série, Viserys I lui-même le précise. « Je suis enseveli sous des lettres de familles demandant votre main », explique-t-il à Rhaenyra. Un point délicat qui implique que le roi devrait choisir un candidat qui ne représente pas un danger futur pour la couronne. Tant au niveau de l’ambition du candidat que du poids de son héritage dans la succession. Quelque chose qui, dans le cas des hommes, fonctionne d’une manière complètement différente.

Le Trône de fer, le pouvoir et ses possibilités

Viserys I a engendré un héritier mâle avec une femme qui n’appartenait pas à sa maison. Malgré cela, son fils est considéré comme légitime par les nobles de Westeros. Mais si c’était le cas pour Rhaenyra, ce serait considéré comme un événement dangereux.

Bien plus, en concevant un héritier qui ferait autant partie de la Maison de son père que de celle de sa mère. Cela s’est produit, bien que pas directement ou publiquement, avec l’accession au pouvoir de Joffrey Baratheon. Reconnu comme le fils de Robert Baratheon, il est en fait le fils de Jaime Lannister, ce qui confère à sa famille un pouvoir considérable et dangereux. En retour, cela a amené Renly et Stanis à croire qu’ils avaient le droit de gouverner.

La position de Rhaenyra est donc de devenir, presque involontairement, une menace cruciale pour sa famille et pour Westeros. Une situation que la naissance de ses frères et sœurs ne fait que compliquer davantage et rendre plus difficile à supporter. Une guerre est sur le point de commencer, et ce sera une guerre dans laquelle tous les adversaires ont le même sang dans les veines.