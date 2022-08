Le merchandising de Black Panther : Wakanda Forever révèle l’armure d’Ironheart, successeur d’Iron Man

Merchandising Black Panther : Wakanda Forever a dévoilé en avant-première l’armure finale de Riri Williams/Cœur de Fer que l’on verra dans le film. Il nous montre également pour la première fois les costumes de Shiri et Namor.

Bien que ce ne soit pas la première fois que nous voyons une version de l’armure du Riri Williams/Ironheart. Les photos de tournage qui ont fuité il y a quelques jours proviennent de la série Disney+ du personnage. Bien que ce soit vraisemblablement celui que nous verrons dans le film.

L’importance de Riri Williams/Cœur de fer, jouée par Dominique Thorne dans le Marvel Cinematic Universe est assez grande et double. Elle est le successeur de Tony Stark/Iron Man. Le personnage sera présenté dans Black Panther : Wakanda Forever et deviendra inévitablement l’un des plus importants de la franchise.

Mais aussi, dans les comics, Riri Williams a une intelligence artificielle basée sur Tony Stark dans son armure. Dans la version action réelle pourrait être l’un des moyens de réintroduire le personnage dans les séries et les films.

Outre les images de l’armure de la série Ironheart et des produits dérivés du film qui ont fait l’objet d’une fuite, nous avons également vu des images promotionnelles de la série Ironheart. Black Panther : Wakanda Forever qui montrait le personnage dans une illustration. On ignore si la version finale du premier costume de Riri Williams ressemblera à cela.

Black Panther : Wakanda Forever sortira le 11 novembre. Il ne sera pas seulement dédié à Chadwick Boseman, l’acteur qui jouait T’Challa et qui est décédé d’un cancer. Il s’agira également de la production de clôture de la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe.



Qui est Riri Williams/Cœur de fer ?

Le personnage de Riri Williams/Cœur de fer a été créé par Brian Michael Bendis, Mike Deodato, Eve Ewing et Kevin Libranda. Elle a été présentée en Invincible Iron Man, publié en 2016. Dans les bandes dessinées, c’est une étudiante du MIT dotée d’un esprit super intelligent qui parvient à fabriquer une armure semblable à celle d’Iron Man à partir de matériaux qu’elle trouve sur le campus de l’université.

Peu après, Tony Stark devient son mentor et finit par lui donner une intelligence artificielle basée sur lui pour fonctionner dans l’armure de Ironheart. On ignore pour l’instant si l’histoire d’origine dans le Marvel Cinematic Universe sera similaire ou non.

La série Ironheart, qui sera diffusée exclusivement sur Disney+, mettra en vedette Anthony Ramos, Harper Anthony, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Shea Couleé, Zoe Terakes et Lyric Ross aux côtés de Dominique Thorne.