Le Mi Band 7 Pro de Xiaomi pourrait bientôt arriver en Europe

Si vous attendiez le lancement de la Xiaomi Mi Band 7 Pro aujourd’hui est probablement votre jour de chance. Comme indiqué par XIAOMIUI la smartwatch du fabricant chinois commencerait son déploiement en Europe plus tôt que nous le pensions. Xiaomi aurait obtenu la déclaration de conformité de l’Union européenne pour commencer la commercialisation.

A document divulgué par Kacper Skrzypek un passionné de technologie qui fait des traductions MIUI, révèle que le Mi Band 7 Pro sera vendu avec le numéro de modèle M2141B. La déclaration de conformité de l’UE est un document signé par le fabricant indiquant que ses produits sont conformes aux exigences de l’UE Xiaomi assume la responsabilité de la conformité de son produit avec la législation applicable.

Le prix final n’est toutefois pas connu pour le moment. La rumeur dit qu’il pourrait être vendu pour 60 euros. Si ce qui précède est confirmé, Xiaomi serait sur le point de vendre l’un de ses paris les plus importants dans le domaine de l’informatique wearables. Après des années de domination sur le segment des bracelets de fitness, le fabricant fait le pari qu’elle va devenir une smartwatch d’entrée de gamme.

Xiaomi Mi Band 7 Pro : bracelet et montre intelligente en un seul produit



Le Mi Band 7 Pro se distingue en s’éloignant de la conception conventionnelle avec un écran allongé et à la place nous avons une plaque frontale plus proche du style Amazfit. Le nouvel appareil de Xiaomi offre un support GPS et un écran AMOLED de 1,64 pouce toujours actif (AOD). Parmi les autres caractéristiques, citons une batterie de 235 mAh avec charge magnétique, une submersibilité jusqu’à 50 mètres, une connectivité Bluetooth et NFC, ainsi qu’une série de capteurs pour mesurer notre activité physique.

Bien que le Mi Band 7 Pro ressemble davantage à une smartwatch, son design y ressemble une passerelle entre les trackers de fitness et les smartwatches. L’écran n’est pas complètement carré, mais plutôt allongé. Une caractéristique intéressante est que les sangles peuvent être facilement changées, une caractéristique que les propriétaires du Mi Smart Band apprécieront.

Pour l’instant, il n’y a aucune information sur la date à laquelle nous verrons le Mi Band 7 Pro sur le marché européen ou dans d’autres régions. Le seul bracelet confirmé de Xiaomi est le Mi Smart Band 7, qui se vend à 54,99 euros dans sa boutique en ligne. Le fabricant propose également la POCO Watch comme une option intéressante pour ceux qui recherchent une smartwatch abordable.