Le nouveau design du MacBook est la clé pour Apple dans le conflit Chine-Taiwan

Le site le nouveau design des MacBook permet à Apple de déplacer la production de ces modèles au Vietnam et progresse ainsi dans son objectif de décentraliser la fabrication de ses produits en dehors de la Chine selon Nikkie Asia.

société de Cupertino est en pourparlers pour produire à la fois l’appareil et son Apple Watch dans le pays d’Asie du Sud-Est, et a déjà commencé la production d’essai dans deux des usines que Luxshare Precision Industry et Foxconn, ses principaux fournisseurs, possèdent dans la région.

Apple, souviens-toi, s’efforce depuis des années de ne pas dépendre de la Chine pour la fabrication de ses produits en raison des mauvaises relations avec le pays. Ces relations ont été considérablement aggravées par les événements actuels, tels que la guerre russo-ukrainienne et l’invasion hypothétique de Taïwan par la Chine. L’entreprise fabrique déjà certains de ses produits au Vietnam. Parmi eux, certains modèles d’iPad et les AirPods, mais faire sortir d’autres appareils du pays asiatique est apparemment compliqué. Principalement parce que de nombreux composants de ces appareils sont fabriqués en Chine, ce qui rend leur transport d’un pays à l’autre non seulement plus difficile sur le plan logistique, mais aussi plus coûteux.

Les progrès dans le transfert de la production de masse dans le pays ont été lents, en partie à cause des perturbations liées à la pandémie, mais aussi parce que la production d’ordinateurs portables implique une chaîne d’approvisionnement plus importante.

La conception modulaire du MacBook facilite sa production en dehors de la Chine



Avec les nouveaux MacBooks, cependant, Apple a un avantage important. Le design des appareils est très différent de celui de ses prédécesseurs, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur. En fait, le rapport des médias affirme que le fait que le design des ordinateurs portables de la compagnie est devenu plus modulaire est ce qui facilite la production en dehors de la Chine. La carte mère, en particulier, intègre désormais davantage de composants, ce qui accélère considérablement et minimise également le transfert des composants. Ainsi que l’assemblage dans les usines vietnamiennes.

Ce ne serait pas étrange, d’ailleurs, qu’Apple avait pris en compte la refonte de ses MacBooks afin de déplacer la production hors de Chine. L’apparence de ces appareils ne change pas à chaque génération. Il reste le même pendant des années, ne modifiant que certaines zones internes (processeur, autonomie, écran), ou de petits éléments externes, comme le clavier.

En plus des MacBooks, Apple a également décidé de transférer la production de l’Apple Watch au Vietnam. Même avec la complexité de la production de cet appareil, car la smartwatch de l’entreprise, rappelons-le, doit intégrer une multitude de composants dans un espace considérablement réduit. Apple prévoit également de transférer la production du HomePod, son enceinte intelligente, dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Parallèlement, le nombre de fournisseurs d’Apple au Viêt Nam continue de croître. Selon les recherches menées par Nikkie Asia, 22 fabricants comptent désormais Apple dans leurs portefeuilles de clients respectifs. Des entreprises telles que Samsung tentent également de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine face aux tensions persistantes entre la Chine et les États-Unis.