Le nouveau scooter S1 d’Ola enregistre 10 000 réservations en 24 heures

Ola a dévoilé le 15 août le nouveau scooter électronique S1, une version plus économique et plus basique de son très populaire scooter S1 Pro. Il utilise le même moteur et presque toutes les fonctions de sa sœur aînée mais utilise une batterie plus petite, permettant un prix beaucoup plus abordable. Malgré cela, Ola annonce une autonomie de 141 kilomètres (88 miles) qui a été certifiée par l’Automotive Research Association of India (ARAI).

Cela signifie que le S1 Pro, déjà extrêmement abordable et attrayant, est devenu encore plus abordable, mettant le scooter électrique haut de gamme à la portée d’un nombre encore plus grand de navetteurs. Avec la hausse continue du prix de l’essence et les subventions, notamment sur le marché indien, accordées à ceux qui optent pour les VE, il n’est vraiment pas surprenant que l’engouement pour les deux-roues électriques ne semble jamais s’estomper.

10 000 unités ont déjà été commandées moins d’un mois après qu’Ola Electric ait dévoilé le scooter S1. Ce chiffre le place largement au-dessus de ses concurrents comme l’Ather 450X et le TVS iQube dans la catégorie des scooters électriques rapides du marché indien. Les chiffres de vente sont sans aucun doute stimulés par le prix initial d’Ola, à savoir « un lakh moins une roupie », ce qui équivaut à 99 999 roupies, soit 1 253 dollars américains, et permet d’avoir dans son garage un scooter électrique capable de parcourir de longues distances pour un prix à peine supérieur à celui d’un VTT haut de gamme. Ola a annoncé que les livraisons de la S1 commenceront à partir du 7 septembre.

Le 1er septembre 2022, Ola Electric a ouvert ce qu’elle a appelé la fenêtre d’achat des « réservataires précoces » pour ceux qui souhaitent être les premiers à acheter le scooter. Il s’est avéré que l’engouement pour le scooter a été exactement comme prévu, et 10 000 commandes ont été passées en seulement 24 heures. Inutile de dire que l’on peut s’attendre à ce que Ola Electric accumule les commandes de ce scooter à un rythme effréné. La FutureFactory de la société, que la marque annonce comme pouvant produire jusqu’à 10 millions de véhicules par an, est également en bonne voie. Cela étant dit, pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de voir si l’Ola S1 est effectivement digne de l’engouement.