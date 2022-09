Le nouvel iPhone 14 dit adieu à la carte SIM : en quoi cela vous concerne-t-il ?

Hier, lors de la conférence principale Far Out, Apple a finalement dévoilé les tant attendus iPhone 14 et 14 Pro, dévoilant chacune de leurs nouvelles fonctionnalités. L’un d’entre eux, et l’un des plus accrocheurs, était l’adieu au plateau de la carte SIM qui avait accompagné le combiné depuis sa première génération en 2007.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, avant l’existence des cartes SIM, les mobiles étaient connectés via une technologie appelée CDMA. Avec le CDMA, vous pouviez accéder au réseau de l’opérateur depuis votre téléphone portable, mais sans la flexibilité que nous connaissons aujourd’hui. Non, Apple n’a pas l’intention de ramener cette norme dans les iPhone 14 et 14 Pro, mais d’utiliser une proposition qui devrait être adoptée en masse dans les années à venir, l’eSIM.

Cependant, avant de vous dire ce que vous devez savoir sur l’eSIM, il faut d’abord clarifier un point important. Initialement, Les États-Unis seront le seul pays où l’iPhone 14 sera vendu sans le plateau SIM. Malgré ce qui précède, il s’agit toujours de la première étape d’une stratégie ambitieuse de l’entreprise visant à couvrir davantage de territoires.

Cupertino a donc choisi l’eSIM pour connecter ses prochains appareils mobiles. Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de l’iPhone et de la technologie eSIM ?

Comment fonctionne l’eSIM ?



Fondamentalement, l’eSIM n’est rien d’autre qu’une carte SIM sous forme numérique. Ainsi, en scannant simplement un code QR, votre appareil peut accéder aux données et au plan d’appel d’un opérateur qui offre cette possibilité. Il suffit de souscrire un contrat avec un autre opérateur, sans avoir à sortir de chez soi pour s’inscrire au service et attendre ensuite la carte physique.

Tout comme la technologie CDMA, les eSIMs ne peuvent être retirées physiquement d’aucune manière. En fait, cela peut avoir plusieurs aspects positifs, mais aussi quelques inconvénients. L’une d’elles est la possibilité de ne pas pouvoir récupérer une eSIM après l’avoir retirée de votre appareil mobile, car tous les opérateurs ne vous permettent pas de la réutiliser. Bien sûr, tous ne fonctionnent pas de cette manière, mais c’est une chose à garder à l’esprit lorsque vous en achetez un.

Parmi ses avantages, au-delà de la commodité de disposer d’une variante numérique, nous en trouvons un assez important. En cas de vol, le contrevenant ne pourra pas retirer la carte SIM de l’iPhone en raison de sa nature virtuelle. Par conséquent, sa localisation devient une possibilité beaucoup plus réaliste, qui pourrait aider de nombreux utilisateurs à récupérer leurs appareils.

Qu’advient-il de votre iPhone 14 dans les pays qui ne disposent pas de cette technologie ?



Si l’idée de disposer d’une carte SIM numérique, sans les limites de la technologie CDMA, semble excellente, il y a un problème. Naturellement, les mobiles iPhone sont parmi les dispositifs les plus exportés des États-Unis vers d’autres pays du monde soit parce qu’ils ne peuvent pas les obtenir officiellement, soit pour une autre raison.

Dans certains de ces territoires, la technologie eSIM n’est pas encore proposée par les compagnies de téléphone. Donc, qu’adviendra-t-il des utilisateurs de ces régions qui souhaitent mettre la main sur un iPhone 14 ou 14 Pro importé des États-Unis ? Le seul moyen de s’en sortir serait d’activer le service d’itinérance, un système plutôt démodé et quelque peu boudé par les touristes du monde entier.

Maintenant, quand nous parlons d’obtenir l’iPhone 14 et 14 Pro par la voie officielle, toutes les autres régions en dehors des États-Unis pourront insérer une carte SIM dans leur iPhone 14 et 14 Pro car le modèle vendu dans ces pays conservera le plateau. De cette façon, Apple ne semble pas forcer de manière extrême le passage à l’eSIM dans toutes les régions du monde. Cependant, ils ont déjà fait savoir ce qu’ils entendent faire de cette industrie à l’avenir.

Rappelons que Apple n’est pas novice en matière de changements controversés. Après tout, ils ont été parmi les premiers à supprimer le port jack 3,5 mm, une décision qui a été largement critiquée puis suivie par le reste de l’industrie. Sommes-nous confrontés à une nouvelle vague de suppression des ports sur le marché des téléphones portables ?

Où trouver une eSIM pour votre iPhone 14 ou 14 Pro ?



Certaines régions disposent d’un niveau de choix élevé à cet égard. Donc, si vous voulez obtenir un iPhone 14 ou 14 Pro lors de votre prochain voyage aux États-Unis, vous devrez trouver une eSIM pour votre iPhone 14 ou 14 Pro, vous devez examiner quels sont les opérateurs qui proposent cette technologie dans votre pays.

Les informations suivantes proviennent directement du site web d’Apple.