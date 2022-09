Le plan bon marché de Netflix, soutenu par la publicité, pourrait déjà avoir une date de sortie

L’offre bon marché de Netflix avec publicité pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. La plateforme de streaming travaille sur le déploiement de son abonnement le moins cher, dans le but de le proposer aux utilisateurs le plus rapidement possible. Il devrait faire ses débuts le 1er novembre, plutôt qu’en 2023.

La raison derrière cette avance ne serait autre que pour battre Disney+. La société de Mickey Mouse prévoit de lancer sa propre variante du service financé par la publicité sous le nom de Disney+ Basic le 8 décembre. Si Netflix réussit, il aura un peu plus d’un mois d’avance sur l’un de ses plus grands rivaux, qui l’a récemment dépassé en termes d’abonnements.

Toutefois, il est également important d’être prudent. Alors que le plan bon marché de Netflix, financé par la publicité, pourrait faire ses débuts dans moins de deux mois, elle ne le ferait pas au niveau mondial. Cela signifie qu’il n’atteindrait initialement qu’une poignée de pays. La liste complète n’est pas encore connue, mais les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont été mentionnés comme étant parmi les premiers à le recevoir.

Pour l’instant, Netflix n’a ni confirmé ni infirmé le lancement éventuel de son abonnement avec publicités le 1er novembre. Cette date a été mentionnée à l’origine dans un rapport de Le Wall Street Journal sur la stratégie commerciale que la société poursuit pour ajouter des annonceurs.

Selon l’une de ses sources, la société souhaite que les marques s’engagent à faire de la publicité pendant une année entière, et qu’elles passent commande avant la fin du mois de septembre payer à l’avance. Netflix aurait fixé un plafond annuel de 20 millions de dollars pour chaque entreprise souhaitant faire de la publicité sur son plan bon marché, a-t-on appris.

Que sait-on de la formule bon marché de Netflix, financée par la publicité ?



Des rumeurs concernant le plan bon marché de Netflix circulaient depuis plusieurs mois. Mais l’entreprise a choisi de ne l’officialiser qu’après avoir appris qu’elle avait subi une forte baisse du nombre de ses clients. Cependant, les détails officiels concernant sa mise en œuvre sont maintenant disponibles ont été rares ou inexistants.

Au départ, on savait que l’intention initiale de la société était de lancer l’abonnement bon marché au cours du dernier trimestre de l’année. Au fil des mois, de nouveaux détails sont apparus, indiquant qu’il serait en réalité disponible en 2023, et qu’il ne donnerait pas accès à l’ensemble du catalogue disponible sur la plateforme.

Il s’est avéré par la suite que les abonnés à l’offre bon marché de Netflix ne seraient pas en mesure de télécharger des séries et des films pour les regarder hors ligne. Cette décision n’a pas été bien accueillie par le public, d’autant plus qu’une rumeur circulait selon laquelle le prix du plan s’élèverait à 10 000 euros entre 7 et 9 euros par mois.

Quant aux publicités elles-mêmes, Netflix a choisi Microsoft comme fournisseur de la technologie permettant de les intégrer dans sa « programmation ». L’idée de l’entreprise serait de montrer pas plus de 4 minutes de publicité pour chaque heure de lecture segmenté en clips de 15 et 30 secondes. Ils apparaissaient avant et pendant les séries et les films, mais pas dans tous. En effet, les productions originales de Netflix ne présenteraient aucun contenu publicitaire, même si, logiquement, il reste à voir si c’est finalement le cas.