le prochain adieu au moteur à essence ?

Un nouveau rapport de Solution AutoForecastles célèbres analystes automobiles, prévoit que la nouvelle Ford Mustang de septième génération sera en production jusqu’en 2029. Par la suite, la voiture sera remplacée par un nouveau modèle, ce dernier étant 100% électrique.. Ainsi, nous dirions adieu au moteur V8 à essence « classique » de la Mustang actuelle.

Cela marque un avant et un après pour Ford en tant qu’entreprise. Après tout, l’un de ses modèles les plus emblématiques allait faire la transition vers une une technologie plus durable. Selon le rapport, la plateforme qui sera utilisée dans cette nouvelle Ford Mustang serait la GE2, une technologie que l’on verra dans un avenir proche, avec la Mustang Match-E de deuxième génération comme modèle de choix.

La Ford Mustang de septième génération, connue en interne sous le nom de S650, restera en production jusqu’en 2029, année où la Mustang électrique, entièrement redessinée, commencera à sortir des chaînes de montage. AutoForecast Solutions, quant à lui, fournit généralement des prédictions assez précises, en fonction d’un certain nombre de facteurs. Il s’agit notamment des accords d’approvisionnement, du statut des usines, etc..

Par conséquent, veuillez noter que cette information ne provient pas directement de Ford elle-même. Tant que la société n’a pas confirmé officiellement la prochaine étape pour son modèle Mustang, nous ne pouvons pas en être sûrs. N’oubliez pas de prendre ces informations avec un grain de sel.

L’évolution naturelle de la Ford Mustang est électrique

La Mustang S650, dévoilée plus tôt cette année, sortira probablement de scène au début de l’année 2029. Cela donnera à Ford un peu de temps pour réoutiller l’usine si nécessaire.. Il est fort probable que l’usine d’assemblage de Ford à Flat Rock, près de Détroit (Michigan), où la Mustang est produite depuis 2004, sera à nouveau chargée de produire la variante électrique à batterie pure.

Les détails entourant la Mustang EV sont naturellement clairsemés à ce stade, mais le rapport a des raisons de croire qu’elle sera montée sur la plate-forme GE2.2 de Ford, qui sera également à la base de la Mustang Mach-E de deuxième génération, d’un nouveau coupé Mach-E, ainsi que de l’Escape et de l’Explorer. Escape et Explorer entièrement électrifiés.

L’actuelle Mustang Mach-E utilise l’architecture GE1 dédiée aux véhicules électriques. La plate-forme GE2.2 sera réservée aux véhicules électriques, ce qui signifie que la Mustang de huitième génération n’aura pas de moteur à combustion interne. Initialement, Beaucoup s’attendaient à ce que la Mustang S650 ait un certain niveau d’électrification.comme une option hybride ou hybride rechargeable. Il s’avère que ce n’est pas le cas, et qu’il ne semble pas y avoir de plans pour que cela se produise.

Le modèle S650 s’est révélé être une sacrée surprise.

Avant l’arrivée de Jim Farley au poste de PDG de Ford, la rumeur voulait que la Mustang de septième génération soit partiellement électrifiée, mais Farley a mis fin à ce programme. Au lieu de cela, a réussi à faire pression pour le développement et le lancement ultérieur du Mustang Mach-E.une décision qui s’est depuis avérée être une sage décision.

Mach-E est devenu un best-seller dont la demande n’a jamais été aussi forte.. Il a également permis à Ford de se positionner comme un concurrent viable de Tesla dans le domaine des véhicules électriques.

La Mustang S650 marque la fin d’une époque chez Ford.

La Mustang S650 est la première Mustang à être dotée d’une nouvelle plateforme globale, d’une nouvelle suspension arrière indépendante et d’un nouveau design extérieur qui reflète l’évolution de l’emblématique Mustang. voiture musclée. Aussi dispose d’une gamme de moteurs à la pointe de la technologiedont un V8 atmosphérique amélioré développant 480 chevaux et 415 lb-pi de couple.

Il existe également une version d’entrée de gamme, dont le moteur turbocompressé à quatre cylindres en ligne de 2,3 litres développe 320 chevaux et 350 lb-pi de couple. Les deux moteurs peut être associé à une transmission manuelle à six vitesses ou à une transmission automatique en option. Automatique à 10 vitesses.

Cependant, la Mustang S650 ne sera qu’un nouveau chapitre de l’histoire de la Mustang.car la prochaine voiture électrique promet de révolutionner le segment des voitures électriques. voitures musclées. Les détails entourant la Mustang EV sont naturellement rares pour le moment, mais nous pourrions en voir beaucoup plus dans un avenir proche.