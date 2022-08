Le prochain iPhone SE corrigera le principal défaut du modèle actuel

Bien qu’il s’agisse d’un appareil formidable, tant sur le plan des spécifications que du prix, l’une des plaintes les plus récurrentes à l’égard de l’iPhone SE 2022 était qu’il était toujours coincé dans l’ancien design de l’iPhone 6/7/8. Et bien que ce soit une manière intéressante de contenir le prix et de garder un bouton alternatif Accueil le fait est que sa partie conception et fonctionnalité est totalement dépassée.

Cependant, il semble que la prochaine génération de l’iPhone à bas prix sera complètement différente et héritera des caractéristiques de l’un des modèles les plus vendus et les plus acclamés de l’histoire récente : l’iPhone XR.

Du moins, c’est ce que prétend Prosser. Le célèbre fuyard dans le podcast En route avec Andru Edwards et Jon Rettinger, a noté que l’iPhone bon marché de nouvelle génération, également connu sous le nom d’iPhone SE 4, sera en fait un « iPhone XR ».

Ce changement marquera l’adieu définitif d’Apple aux combinés sans Face ID et avec les bords de l’ancien design, qui ont progressivement disparu de la gamme.

Le prochain iPhone SE serait en fait un iPhone XR



Le reste des détails concernant le nouvel iPhone SE reste flou. Dans les générations précédentes, Apple mettait sa dernière puce dans l’iPhone le moins cher : la même puce A15 Bionic que celle de l’iPhone 13 que certains modèles d’iPhone 14 conserveront la puce A15 il est fort probable que l’iPhone SE soit laissé avec la puce d’une génération précédente.

Le changement de design, en revanche, est une étape logique, puisque l’iPhone XR est entièrement amorti. En outre, la prochaine version du 14 Pro abandonnera l’encoche de conserver deux perforations dans l’écran pour loger les capteurs, ce qui permettrait de maintenir la différenciation visuelle avec les modèles plus chers.

Quand verrons-nous le prochain iPhone bon marché ? Cela reste une inconnue. Il est assez logique de penser que, étant donné que cette année a marqué les débuts de ce terminal mobile, il faudra attendre au moins deux ans pour voir un renouvellement complet, si le cycle se réalise. La précédente était de 2020, puis de 2022, donc il pourrait être attendu quelque part en 2024. Quoi qu’il en soit, il est temps pour Apple d’abandonner les bords épais et le bouton Accueil une fois pour toutes.