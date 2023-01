Le producteur de « Top Gun : Maverick » révèle si une suite sera réalisée ou non.

Top Gun : Maverick a été l’un des films les plus populaires de 2022. Si l’on considère que les attentes à l’égard de cette production n’étaient pas des plus élevées, l’avalanche de critiques positives, les records battus et les plus d’un milliard de dollars récoltés au box-office, on peut se demander s’il s’agit du projet le plus important de l’année dans l’industrie cinématographique. Avec autant de réalisations, une question se pose : Y aura-t-il Top Gun 3 avec Tom Cruise ?

Le premier épisode de cette franchise est sorti en 1986. Ce fut un autre succès au box-office. Bien que Tom Cruise n’ait pas été attiré par le projet, après s’être approché d’une base de la région et avoir eu un premier contact avec le monde militaire, il est devenu accro à la production. Il l’a fait à une époque où sa carrière était très différente de celle dont il jouit aujourd’hui, en tant que star de cinéma dans tous les sens du terme.

À cette époque, Tom Cruise était à la recherche d’un film qui lui permettrait de lancer sa carrière à un autre niveau. C’est ce qui s’est passé avec Top Gun. Mais ce succès n’a pas été immédiatement suivi d’une suite. Il a fallu attendre 2022 pour le voir. Les mesures d’isolement dues à la pandémie de COVID-19 ont fait que la sortie a été reportée à plusieurs reprises. Jusqu’à ce qu’il arrive dans les cinémas et remette l’interprète et cette histoire sur toutes les lèvres.

Dans ce contexte, que sait-on de la possibilité d’un troisième versement ? Le producteur de Top Gun : MaverickJerry Bruckheimer, a offert quelques indices.

Y aura-t-il Top Gun 3?

Top Gun : Maverick recycle plusieurs des aspects clés du premier volet pour les mettre à jour. En plus de ces détails, il y a d’autres détails qui sont référentiels par rapport à Top Gun. Ce sont des récits qui se nourrissent les uns des autres. La fin du dernier volet semble clore l’histoire de Pete Mitchell, le personnage joué par Tom Cruise.

Cependant, Jerry Bruckheimer laisse ouverte l’option qu’il y ait Top Gun 3. Lors d’une interview avec Variétéle producteur a été interrogé à ce sujet. Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un autre épisode, le directeur de la création a répondu : « Je ne sais pas s’il y en aura un autre.Nous verrons bien. On ne sait jamais.« .

Compte tenu de l’influence de Tom Cruise sur l’histoire et de son positionnement actuel comme l’un des principaux visages de l’industrie cinématographique, il semble logique que l’interprète fasse partie d’un éventuel… Top Gun 3Y a-t-il un contact entre Jerry Bruckheimer et l’acteur, et y a-t-il eu une discussion à ce sujet ? Le producteur a dit :

« Pas encore. Il est en plein milieu d’un tournage Mission Impossible. Il fait beaucoup de cascades difficiles. Ce n’est pas le moment de détourner son attention de ce qui est important pour lui maintenant.

Et alors ? Il est interprété que le projet est en cours de réflexionmais les fondations sur lesquelles la construire ne sont pas encore en place. D’un point de vue narratif, il est complexe – et donc frappant – de visualiser comment cela pourrait être Top Gun 3. Le voyage de Pete Michell s’est terminé en faisant la paix avec son passé et en sauvant son peuple. Quelle pourrait être la trame d’un nouveau volet ? Une question à laquelle, peut-être, aucune des personnes concernées n’a encore rien à dire.

Depuis sa première le 27 mai 2022, Top Gun : Maverick a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars. La production a relancé une franchise, relancé la carrière de Tom Cruise et intégré les premiers fans de l’histoire qui sont venus pour la suite. Reste à savoir si tout le monde verra ensuite un troisième film sur les avions, la famille et l’amitié.