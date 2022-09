Le retour de Silent Hill prend de l’ampleur après de nouvelles fuites

Au fil des mois, les rumeurs concernant le retour tant attendu de Silent Hill. En mai dernier, une fuite a révélé l’existence d’un nouveau jeu de la franchise en cours de développement, et cette semaine, de nouvelles images sont apparues. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui a circulé sur Internet ces dernières heures.

Tout d’abord, l’utilisateur de Twitter @the_marmolade a partagé des images qui auraient été tirées d’une démo d’une présentation faite à Konami. Ce projet, qui serait le très controversé remake de Silent Hill 2 serait entre les mains de l’équipe de Bloober également responsable de titres d’horreur tels que Le Médium, Blair Witch, Les couches de la peur et Observateur.

Selon les informations de VGC les images fournies par l’utilisateur susmentionné sont tout à fait réelles. En fait, ils soutiennent qu’ils appartiennent au remake de Silent Hill 2. A ce stade, il est important de noter qu’au milieu de l’année précédente, Bloober Team et Konami avaient signé un partenariat. Bien qu’ils n’aient pas donné trop de détails, on peut supposer que leur accord porte sur les points suivants Silent Hill surtout en raison de l’expérience du studio en matière de jeux d’horreur.

D’autre part, il ne faut pas oublier que Blobber Team s’associera également à PlayStation sur des projets non encore annoncés. Dans ce sens, VGC garantit que le remake de Silent Hill 2 sera une exclusivité temporaire sur les consoles PlayStation et PC. On ne sait pas, cependant, si Sony finance le projet.

Ce n’est pas le seul jeu de Silent Hill en cours de développement



Les spéculations ne s’arrêtent pas là. Au-delà des images du remake, une autre fuite a révélé d’autres projets de la franchise qui sont peut-être en cours de développement. L’un d’entre eux, connu sous le nom de Sakura pourrait être un teaser jouable à partir de Silent Hill 5. C’est-à-dire une proposition similaire à ce qui était P.T. pour l’annulé Silent Hills.

Dusk Golem, peut-être le initié les plus actifs en termes d’informations provenant Silent Hill se réfère, États que le matériel de Sakura est réel et que sa sortie est imminente. Notez que cette expérience serait une exclusif PlayStation 5 gratuit.

Cependant, dans les documents qui ont fuité, il y a quelques incohérences sur la question des dates de sortie, car la plupart d’entre elles sont déjà passées en 2021 et évidemment, rien n’a vu le jour. On pense donc que le développement de ces projets a été entravé par la pandémie et qu’il n’a pas été possible de respecter le calendrier initialement prévu.

En dehors du remake de Silent Hill 2 et le teaser de Silent Hill 5 le rapport note que d’autres jeux de moindre ambition sont développés par des studios de taille moyenne. L’un d’eux serait en cours de développement par Annapurna Interactive, les créateurs de Stray, les sans-papiers, Voyage u Outer Wilds pour n’en citer que quelques-uns.

Quand verrons-nous des annonces officielles ? Peut-être plus tard cette année. Il y a des rumeurs d’un nouveau vitrine PlayStation et, avant de fermer 2022, nous avons le gala des Game Awards. Sans aucun doute, jamais auparavant nous n’avons été en présence de preuves aussi convaincantes du retour de Silent Hill. Cela semble être une question de temps…