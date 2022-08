Le risque sérieux que prend Marvel avec She-Hulk : Lawyer Hulka

She-Hulk : Avocat Hulka a tous les ingrédients pour être un succès, et être un phénomène curieux au sein du Marvel Cinematic Universe. Après tout, elle est déjà un personnage populaire dans le monde de la bande dessinée. Irrévérencieux, drôle, subversif et avec une critique sociale nécessaire à laquelle le studio s’intéresse particulièrement. La production combine donc les éléments habituels du genre super-héros avec quelque chose de nouveau et de frais. Pour l’instant, cela semble être le point fort de la série.

Mais indépendamment de la nouveauté, She-Hulk : Avocat Hulka a la pression de devenir un nouveau succès pour Marvel, un succès qui justifie la formule des séries Disney+ du studio, et qui justifie son existence. Ce qui était au départ un filon prometteur sur le développement d’histoires parallèles et complémentaires ou l’introduction de nouveaux personnages, commence à échouer.

Qu’il s’agisse de critiques mitigées, de l’indifférence totale du public ou, finalement, de l’inévitable question de leur nécessité, certaines des nouvelles histoires de la maison des idées sont sur un terrain délicat. Un glissement qui semble accentuer le sentiment que Marvel Studios est dépassé et ne trouve pas le moyen de se revitaliser.

L’histoire de Jennifer Walters arrive en plein milieu de ce qui semble être une période de renouveau sans résultats totalement clairs pour le studio. Avec le calendrier des futurs projets de films qui se dérouleront dans cinq ans, la série joue un rôle central. Qu’il s’agisse d’un soutien, d’un contexte ou même d’un espace idéal pour explorer des situations complexes avec plus de justesse. Les séries de Marvel sont destinées à étayer un scénario plus vaste. Le peuvent-ils ? À ce stade, la question comporte plusieurs réponses qui peuvent être troublantes.

Les séries Marvel sur Disney+, un concept qui perd de sa valeur et de son poids



Petit à petit, il devient évident que le concept des séries Marvel, en tant que productions satellites de quelque chose de plus grand, perd de son efficacité. En outre, leur statut de productions nécessaires commence à être remis en question. En fait, une grande partie de l’irrégularité de la phase quatre critiquée semble provenir de la surabondance de contenu.

Jusqu’où le Marvel Cinematic Universe peut-il s’étendre sans saturer les fans et le marché avec ses projets ? Cette question a été mise à l’épreuve au cours des deux dernières années. Avec quatre films en douze mois et toutes sortes d’éléments qui s’y ajoutent streaming la notion d’histoires comme nouveauté a commencé à manquer d’impact. Pire, elle est devenue une accumulation désordonnée de projets sans grande qualité.

Mais l’érosion de l’intérêt était plus perceptible dans les feuilletons que partout ailleurs. Après un début prometteur avec WandaVision, Mme. Marve j’ai été un peu déçu pour un certain nombre de raisons. En particulier, lorsque la production n’a pas été à la hauteur des attentes.

La mini-série, en plus de l’histoire d’origine de la super-héroïne, était attendue comme l’ouverture de Les Merveilles (film à sortir en 2023). Un succès notoire qui pourrait accroître l’intérêt de Kamala Khan pour le projet de film était donc indispensable.

Non seulement cela ne s’est pas produit, mais la série n’a pas réussi à susciter la curiosité nécessaire, se soldant par un échec discret qui, au mieux, a suscité une curiosité tiède. Les trois premiers épisodes, qui montraient une prémisse agile et apparemment innovante, ont laissé place à un voyage avec un accent ethnique, offrant une expérience d’une énorme valeur pour l’intégration et l’inclusion, mais avec un scénario incapable de gérer deux lignes narratives parallèles. En fin de compte, Mme Marvel y a-t-il une réelle possibilité d’échec d’audience pour les futures productions ?

Une phase sans boussole et, au final, de petits désastres



She-Hulk : Avocat Hulka est présenté comme la production idéale pour les vacances d’été. Avec des épisodes courts et axés sur la comédie, la série ne semble pas avoir de grandes ambitions. Peut-être qu’à un autre moment de l’histoire de Marvel, l’expérience aurait été bien accueillie. Mais cette fois, le concept semble être arrivé au mauvais moment.

Les raisons s’accumulent : la première irrégulière de Veuve noire; la déception qui a englouti Éternels jusqu’à la perplexité qu’elle a suscitée Thor : Amour et Tonnerre. La phase 4 a montré les conséquences d’un manque apparent de direction dans l’univers. Ou que malgré l’insistance de Marvel à dire le contraire, la série et les films ne se complétaient pas comme ils auraient dû le faire.

Et ce, malgré le fait qu’au début, il y avait une connexion évidente. WandaVision a montré l’origine de la Sorcière Scarlet, la méchante de la suite de Doctor Strange. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver comment Sam Wilson a pris le manteau de Captain America. Et aussi, l’identité d’un des Thunderbolts. En fait, Loki a été chargé d’introduire Kang, le principal méchant des phases 4, 5 et 6.

Mais, à partir de Hawkeye les deux couches de Marvel ont commencé une lente séparation, n’ayant pas grand-chose à voir avec ce qui se passait sur le grand écran. Cela a conduit à la perception que la série était un véhicule promotionnel plutôt qu’un véhicule narratif.

She-Hulk : Avocat Hulka et le contenu précipité de Marvel



Cela conduit à la considérable responsabilité qui She-Hulk : Avocat Hulka porte sur son dos. Il s’agit d’un autre nouveau personnage, dans le cadre duquel plusieurs nouveaux fils narratifs vont émerger. Y compris l’apparition attendue du Daredevil de Charlie Cox. De plus, Jennifer est une étape importante dans la série Marvel. Elle arrive avec un univers bien à elle, qui ne sera pas complété sur le grand écran pour l’instant. Et, au passage, avec une controverse inconfortable.

Les premières avant-premières de She-Hulk : Avocat Hulka surpris par la mauvaise qualité du produit à l’écran. Les effets visuels de la série semblaient sommaires et mal réalisés. Et bien qu’une nouvelle bande-annonce ait finalement montré l’amélioration notable, une question est restée sans réponse. Marvel produit-il beaucoup plus de contenu que nécessaire et manque-t-il de la qualité requise ?

La réponse est sur le point d’arriver avec la première de She-Hulk : Avocat Hulka. Et, aussi, de devenir le test décisif pour savoir si Marvel doit ou peut continuer à présenter des productions au rythme accéléré exigé par sa stratégie. Serait-ce le premier échec majeur de la franchise ? Si tel est le cas, il s’agirait d’un tournant pour une phase considérée comme défaillante au point d’être insatisfaisante. Mais aussi un risque pour le concept global de la saga. Le point le plus dangereux à traverser.