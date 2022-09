Le rival Google Maps veut maintenant aussi dépasser Tesla

En mai 2020, Intel a fait du shopping et il est allé en Israël. Plus précisément pour une entreprise technologique qui valait beaucoup pour ce qu’elle faisait, et continue de faire, mais aussi pour ce qu’elle savait. Moovit, l’application de mobilité urbaine présentée pratiquement partout dans le monde, était une mine de données. Avec 6 milliards de données anonymes, elle dispose du plus grand référentiel de mobilité de la planète. Une qui regroupe les informations provenant des entreprises publiques, privées, des opérateurs ou des entreprises de mobilité partagée.

En 2017, Intel a également racheté une autre entreprise technologique basée en Israël Mobileye, qui se consacre à la création de voitures autonomes et à l’amélioration de l’intelligence des modèles plus anciens, fait partie de l’entreprise américaine. Ils voulaient entrer pleinement dans la course à la voiture autonome qui, déjà à l’époque, était et est toujours menée par Elon Musk avec Tesla.

Avec l’achat de Moovit, il était prévu que les deux entreprises créent des synergies. Un terrain d’entente pour faire passer Intel au niveau supérieur. Ce qui n’était pas clair, c’est comment ils allaient s’y prendre. Aujourd’hui, les premières mesures ont été prises. Moovit, en s’appuyant sur sa connaissance de la mobilité urbaine dans ses plus de 3 500 villes à l’ordre du jour, deviendra la face visible des voitures autonomes de Mobileye.

Les « robotaxis », qu’ils veulent piloter en Israël en 2023, utiliseront le logiciel de Moovit, via MoovitAV pour la gestion et la commande. En outre, ils seront également intégrés à l’offre de transports publics et privés déjà disponible sur l’appli mobilité. Avec cela, et grâce à leur connaissance des données, veulent améliorer la gestion des transports dans les villes. Pour d’autres villes ? Selon Yovav Meydad, CMO de Moovit, d’autres sites seront annoncés à l’avenir.

Moovit veut monétiser avec des publicités

La création de son propre système Robotaxi, en collaboration avec Mobileye, ouvre une nouvelle voie de monétisation pour la filiale technologique d’Intel. Cependant, ils travaillent également sur une autre voie importante pour générer des revenus à partir de leur activité de données. Et c’est un chemin logique. La société a d’abord créé un écosystème, elle veut maintenant le monétiser.

Partant d’une grande base de données et d’une connaissance de ses usages et habitudes, Moovit prépare un modèle de publicité et de parrainage. Pour certains magasins et établissements, l’entreprise souhaite qu’ils apparaissent sur la feuille de route des utilisateurs. De cette façon, s’ils recherchent un endroit quelconque, ils ne devront pas se rendre dans d’autres applications.

Il s’agirait, grosso modo, d’une sorte de Google Maps mais avec des apparitions payantes. Logiquement, avec moins d’apparitions que son concurrent plus direct. Ils donnent l’exemple, dans ce cas, d’un McDonald’s ou d’un café qui peut se trouver à un point stratégique pour l’utilisateur.

Cependant, comme nous l’assure Meydad, ils doivent encore travailler à augmenter leur base d’utilisateurs et à la faire croître afin d’assurer leur croissance future et leur voie de monétisation. Ils sont également en train de contacter des partenaires potentiels qui, à terme, apparaîtront sur la plateforme.

Le problème des transports publics

Moovit s’est développé depuis l’arrivée de Covid. Si la baisse de l’enfermement, qui a touché l’ensemble de l’activité internationale, a été marquée, ils affirment aujourd’hui enregistrer des chiffres records. Et le fait est que, dans ce cas, plusieurs circonstances se sont réunies.

D’une part, Moovit a cherché à s’adapter à la réalité du moment. Avec la nécessité de maintenir une distance interpersonnelle, l’application a ajouté des informations sur la capacité des différents moyens de transport. Cela a conduit à une augmentation de l’utilisation de l’application. Aujourd’hui, avec l’augmentation du prix des carburants, « de nombreuses personnes qui avaient l’habitude de conduire se sont tournées vers les transports publics », expliquent-ils.

Cependant, c’est l’inclusion de la billetterie pour les transports publics qui a le plus amélioré les données de l’entreprise. Aux Pays-Bas, en Israël et dans plusieurs villes américaines, Moovit a ajouté l’option d’achat in-app pendant la pandémie. C’était le moment idéal pour un monde qui ne voulait toucher à rien ni interagir avec des échanges d’argent avec qui que ce soit. C’était facile dans ces cas-là. Les systèmes intégrés et unifiés de ces régions dans le cas des transports publics ont permis une transition rapide. Avec un logiciel préparé pour la jonction, Moovit n’a pas eu à lutter beaucoup avec l’un ou l’autre côté.

En Espagne, ce processus se déroule lentement. Ils affirment être en pourparlers avec les administrations locales pour les aider à apporter des changements éventuels. Mais, expliquent-ils, beaucoup ne sont pas encore en mesure d’intégrer ces services tiers. Si cela se produit à l’avenir, ajoutent-ils, « ils seront heureux d’être à ce stade ». Ils assurent, en tout cas, que malgré tout cela, le bon état de l’ouverture des données dans le pays a permis de disposer d’informations actualisées. Dans de nombreux autres pays, c’est encore un rêve. Pour l’étape suivante, cependant, ils doivent encore s’attaquer à tous les niveaux des administrations locales. C’est encore une tâche herculéenne à ce jour.