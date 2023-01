Le robot Boston Dynamics peut désormais ramasser et lancer des objets sur les gens

Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamicsa gagné de nouvelles fonctionnalités dans sa dernière mise à jour. Une vidéo publiée par la société montre qu’elle a maintenant est maintenant capable de saisir des objets avec ses mains et de les lancer.. La démonstration porte sur l’exécution d’une tâche aussi simple que de ramasser une valise et de la transporter dans un scénario de construction fictif.

Atlas peut ramasser des objets comme un morceau de bois ou un sac d’outils. Le travail de Boston Dynamics est remarquable si l’on considère que la personne se trouve au sommet d’un échafaudage. Pour atteindre son objectif, le robot installe une planche en guise de pont, monte un escalier et dépose la valise. La démonstration se termine en beauté lorsqu’il exécute parfaitement un virage inversé de 540 degrés.

Selon Ben Stephens, Atlas contrôle le plomb, les nouveaux mouvements représentent une progression naturelle de leurs recherches en cours.. » Le parkour et la danse étaient des exemples intéressants de locomotion extrême », a déclaré Stephens, faisant référence à la vidéo virale de 2020. « Nous essayons maintenant de tirer parti de cette recherche pour effectuer également des manipulations significatives », a-t-il déclaré.

Boston Dynamics a déclaré que la routine est différente de ce que nous avons vu auparavant et qu’elle pourrait être moins flashy que les danses. Ce qui est certain, c’est que ramasser un objet, le porter et le lancer sur une personne est extrêmement complexe.. Les ingénieurs affirment que l’exécution des tâches de manipulation nécessite une compréhension nuancée de l’environnement.

En plus du défi de détecter et de ramasser le sac, Atlas doit maintenir son équilibre tout en le transportant vers sa cible. L’équipe de Boston Dynamics s’appuie sur tout ce qu’elle a appris des démonstrations précédentes pour passer au niveau supérieur. « Pour nous il est important que le robot soit capable d’effectuer ces tâches avec une certaine rapidité humaine.« , déclare Stephens.

Le robot humanoïde de Boston Dynamics pourrait aider les humains dans le futur

La plus récente démonstration d’Atlas nous fait réfléchir sur un avenir où les robots travaillent avec les humains et les assistent. Bien que ce scénario soit encore loin de se concrétiser, les ingénieurs de Boston Dynamics avancent pas à pas vers leur objectif, à savoir créer un robot qui peut aller n’importe où et faire n’importe quoi.a.

Nous espérons que, si nous parvenons à mettre au point la technologie fondamentale qui nous permet de créer et d’adapter facilement des comportements dynamiques de ce type, nous pourrons à l’avenir l’exploiter pour effectuer rapidement des tâches réelles et physiquement exigeantes. Scott Kuindersma, chef de l’équipe Atlas à Boston Dynamics

Contrairement à Spot le chien, Atlas est une plateforme de recherche et développement de Boston Dynamics, le robot humanoïde n’est donc pas à vendre. Chacune des vidéos dans lesquelles il est apparu représente une avancée technologique substantielle qui peut améliorer ses autres robots.

« Le parkour nous oblige à comprendre les limites physiques du robot, et la danse nous oblige à réfléchir à la précision et à la dextérité du mouvement de l’ensemble du corps », explique Robin Deits, un ingénieur de l’équipe de contrôle d’Atlas. « Maintenant, la manipulation nous oblige à prendre ces informations et à les interpréter de manière à ce que les mains fassent quelque chose de spécifique », a-t-il déclaré.

Atlas a une pince avec un doigt fixe et un doigt mobile sur chaque mainconçu pour soulever des objets lourds. L’une des tâches les plus complexes est celle où le robot saisit la planche de bois pour la placer entre l’échafaudage et les caisses. Les ingénieurs de Boston Dynamics mentionnent que de nombreuses variables entrent en jeucomme la position et l’élan lors d’un virage à 180 degrés.

Les deux derniers mouvements représentent également une percée. D’abord, quand Atlas pousse la boîte et tombe dedans, il a exigé que… le robot doit appliquer la force nécessaire pour le tirer sans perdre son équilibre.. Le virage inversé de 540 degrés est une manœuvre plus complexe qui a nécessité des heures de mise au point et de test du code pour éviter qu’il ne s’emmêle dans ses membres.

Bien qu’il soit peu probable que les robots du futur exécutent des pirouettes ou des danses sur le lieu de travail, Boston Dynamics les utilise parce qu’elles représentent un lien amusant avec le travail précédent.